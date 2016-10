STANDARD DE LIÈGE Belfodil passeur décisif

C'est un Belfodil intenable qui court durant 90 minutes, partout sur le terrain que l'on a vu lors de la victoire du Standard 5-0 contre Beveren avant-hier soir. En première période, il a offert d'abord une occasion à Raman qu'il lance d'une talonnade, avant de s'offrir une belle occasion pour lui-même en se faufilant entre deux joueurs avant de placer une belle frappe sauvée par le gardien. En deuxième mi-temps, il a lancé intelligemment Raman depuis le rond central d'un extérieur du pied droit entre deux défenseurs pour le 4e but (56e). Il offre ensuite encore une balle de but à Raman d'un centre après un débordement à droite. Il rate l'occasion de placer une nouvelle frappe au but après un bel appel en profondeur, mais conclura son match par un coup-franc sur la barre transversale. En tout cas, il a confirmé son très bon début de saison avec 3 buts et une passe en 9 matchs.