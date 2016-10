DEVANT LA SITUATION QUI PRÉVAUT AU SEIN DU MOB Les actionnaires sortent de leur réserve

Par Boualem CHOUALI -

Par leurs actions, les actionnaires majoritaires de la SSPA/MOB, interpellent l'ex-président Boubekeur Ikhlef et l'actuel président Zahir Attia à assumer leurs responsabilités respectives.

«Si nous nous sommes tenus à l'écart des affaires du club, c'est dans l'intérêt de l'équipe uniquement, afin de lui permettre de jouer la coupe de la CAF et d'entamer la nouvelle saison dans le calme. Mais devant cette situation conflictuelle qui s'accentue davantage de jour en jour, nous nous sommes sentis dans l'obligation de réagir et surtout d'agir toujours dans l'intérêt du club.» Telle est la déclaration des représentants des actionnaires qui se sont présentés hier en milieu d'après-midi devant la presse, à l'hôtel Cheréa, pour faire part des mesures prises par les actionnaires afin de remédier à la situation explosive qui prévaut dans la maison des Vert et Noir. Délégués par les 2/3 des actionnaires de la SSPA/MOB, Mustapha Bouchebah représentant de l'assemblée générale des actionnaires et Farid Chouchaâ, représentant actionnaire du CSA/MOB dans le conseil d'administration, ont donné un compte-rendu détaillé de la réunion des actionnaires tenue le dimanche soir à l'hôtel les Hammadites. Ainsi, il a été décidé un protocole de résolution portant mesure conservatoire prise par la majorité des actionnaires afin de répondre le plus tôt possible aux doléances des joueurs d'une part et de mettre de l'ordre dans la maison béjaouie d'autre part. A cet effet, les membres de l'AG ont désigné un deuxième et troisième signataire des comptes du MOB avec le président Attia. Une lettre a été adressée à la Banque d'Algérie ainsi qu'aux différentes banques nationales, publiques et privées, afin de bloquer les comptes du club jusqu'à l'assainissement de la situation. Convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 10 novembre prochain. Une Agex qui portera sur la présentation des bilans financiers de l'exercice 2015 et du 1er au 30 mai 2016, soit la gestion financière de l'ex-président Boubekeur Ikhlef d'une part et sur celle de l'actuel président Zahir Attia en l'occurrence depuis son arrivée à la tête du CA/SSPA/MOB. Cependant, afin de désamorcer l'explosion qui guette l'équipe à quelques jours de la finale aller de la coupe de la CAF, la réunion des actionnaires a délégué deux actionnaires, Farid Zizi et Amer Boudiab afin de rentrer en contact avec les joueurs dans le but de les convaincre de reprendre les entraînements et de se concentrer sur leur sujet du samedi prochain tout en leur promettant de les régulariser juste après la finale. En outre, sur le registre relatif au CSA/MOB, afin de débloquer la situation relative à la passation de consignes entre l'ancien président Arab Bennai et le nouveau président Mustapha Rezki, le wali de Béjaïa a demandé au nouveau président de prendre ses responsabilité en saisissant les autorités judiciaires compétentes afin de procéder au déblocage de la situation. A cet effet, Mustapha Rezki, le nouveau président du CSA/MOB, après avoir invité l'ex-président par le biais d'huissier de justice, a saisi hier matin le président du tribunal prés le tribunal de Béjaïa en déposant une plainte en référé (d'heure en heure). Du coup, cette affaire devra connaître son épilogue dans les prochaines 48 heures. C'est dire, qu'à quelques jours de la fameuse finale de la coupe de la CAF dans sa phase aller, c'est le branle-bas dans la maison des Vert et Noir. Les choses s'accélèrent dans le but de remettre de l'ordre dans la maison la plus populaire de la Soummam. Est-ce qu'elle sera la bonne cette fois? c'est tout le mal qu'on souhaite au club phare de la Soummam, le représentant du football national en coupe de la CAF.