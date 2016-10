PHASE ALLER Les Chélifiens veulent terminer en beauté

Par El Bouali DJILALI -

Le coach chélifien a présenté un premier bilan à la direction du club, au moment où l'homme fort de l'équipe, Abdelkrim Medouar, se dit satisfait du parcours réalisé par son club et se dit optimiste pour la suite.

Ayant réalisé jusque-là un parcours plutôt moyen après sept matchs disputés, l'équipe de Chlef occupe la quatrième place du classement de la Ligue 2, avec 12 points au compteur à cinq unités du leader le PAC, et deux longueurs seulement du podium. L'ASO aurait pu faire mieux si ce n'était l'échec à domicile contre l'ASMO et la défaite inattendue contre Boussaâda. Pour espérer s'en sortir et surtout terminer en beauté cette phase aller, les joueurs de l'ASO doivent impérativement faire le plein à domicile et grignoter encore un maximum de points en déplacement. Les protégés de Younès Ifticène doivent réalisé un parcours de champion pour espérer atteindre leur objectif qui reste le retour dans la cour des grands.

Le coach chélifien a présenté un premier bilan à la direction du club, au moment où l'homme fort de l'équipe, Abdelkrim Medouar se dit satisfait du parcours réalisé par son club et se dit optimiste pour la suite. Pour lui, il faudrait atteindre encore d'autres performances afin que l'équipe puisse réaliser son objectif. En perspective du mercato hivernal, Ifticène est en collaboration avec les dirigeants du club afin de tracer son plan de recrutement selon les besoins et les postes qu'il désire renforcer. Même si c'est encore prématuré de parler de recrutement, il faut dire que les Chélifiens veulent renforcer leur effectif afin d'équilibrer le groupe, notamment des postes où le besoin se fait sentir après sept matchs joués.

Après le match nul enregistré contre le CABBA, vendredi dernier, l'ASO va disputer aujourd'hui au stade Boumedfaâ un match de coupe d'Algérie contre l'équipe de Aïn Oussara pour le compte de l'avant-dernier tour régional.

Les camarades de Messaoud veulent passer ce tour afin d'entamer le match de la semaine prochaine au stade de Chlef contre la JSMB avec un moral au beau fixe.