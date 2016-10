BALLON D'OR 2016 Riyad Mahrez dans la liste des 30 nominés

Le milieu international algérien de Leicester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez a été retenu dans la liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'or France Football 2016, a annoncé hier le magazine français sur son site officiel.

Il s'agit d'une première pour un joueur algérien dans l'histoire de ce prestigieux trophée créé en 1956.

Le N°7 des Verts âgé de 25 ans s'était illustré de fort belle manière la saison dernière avec les Foxes, remportant notamment le titre de champion d'Angleterre, ce qui lui avait permis d'être désigné meilleur joueur d'Angleterre par ses pairs.

«Pourquoi il mérite d'être là: des dribbles, des buts, de l'efficacité, une Premier League remportée, un titre de meilleur joueur du championnat d'Angleterre, de bons débuts en Ligue des champions: voici, en quelques mots, le résumé de l'année prolifique de Riyad Mahrez», écrit France Football, en référence aux performances enchaînées par l'ancien élément du Havre AC (Ligue 2/France).

D'autres joueurs de renom mondial figurent dans la liste des 30, à l'image de l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), le Suédois Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), ou encore le Gallois Gareth Bale (Real Madrid).

Le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid), vainqueur de la Ligue des champions et de l'Euro 2016, fait figure d'archifavori pour succéder à Messi. L'attaquant portugais vise son quatrième Ballon d'or (après 2008, 2013 et 2014).

La fin de l'accord avec la Fédération internationale de football association (FIFA) a entraîné plusieurs modifications dans l'attribution de cette suprême distinction individuelle.

Alors que la FIFA avait ouvert à partir de 2010 le scrutin aux sélectionneurs et aux capitaines des Equipes nationales, France Football a décidé de revenir à la formule originelle avec un vote uniquement de journalistes, portant sur une liste de 30 candidats et non plus de 23.

Le classement complet sera donc dévoilé le 13 décembre, contrairement à la FIFA qui avait l'habitude d'organiser une cérémonie de remise du trophée en janvier à Zurich.