MC ALGER Le Doyen retrouve sa sérénité

Par Saïd MEKKI -

A deux points du podium, les joueurs du MCA, qui restent sur une belle victoire face à l'USMA, retrouvent leur sérénité et surtout leur joie de jouer après avoir vécu une trêve mouvementée au cours de laquelle, Djamel Menad a failli jeter l'éponge.

Forcés à une «trêve» lors de la dernière journée du championnat de Ligue 1 où ils devaient rencontrer le MO Béjaïa, les joueurs du MCA sont concentrés désormais sur leur prochain match de jeudi face à la JS Saoura à domicile. En effet, les joueurs du MCA devaient disputer un match contre le MO Béjaia, vendredi dernier, pour le compte de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, mais celle-ci a été reportée par la Ligue de football professionnel (LFP) à une date ultérieure. La décision a été prise par la LFP pour permettre au club de Béjaïa de «préparer dans de bonnes conditions» la finale aller de la coupe de la Confédération fixée le 29 octobre prochain au stade Mustapha-Tchaker. Et pour garder la dynamique du groupe, le coach Djamel Menad avait programmé un match amical vendredi dernier contre la formation du CRB Dar El Beida au cours duquel il avait fait jouer tous les joueurs. La première mi-temps s'est disputée avec les remplaçants et la seconde avec les titulaires qui avaient disputé et remporté le derby face à l'USMA. Et là, Menad a bien reconnu qu'il est «déçu par les remplaçants...». Encore faut-il savoir que Menad effectue de temps en temps des essais avec des remplaçants en faisant parfois tourner son effectif parce que tout simplement les Vert et Rouge jouent cette saison sur trois fronts: le championnat, la coupe d'Algérie et la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Ainsi, cette semaine, les joueurs sont regroupés à Aïn Benian pour préparer leur prochain match de jeudi à domicile en recevant la coriace équipe de la JS Saoura qui reste sur une victoire probante sur l'autre équipe algéroise, l'USMH en inscrivant pas moins de quatre buts. Côté condition physique, et selon le préparateur physique de l'équipe, Dahmane Sayeh, cette dernière trêve n'affecte pas du tout la forme des Mouloudéens. Le préparateur physique du MCA, estime, toutefois que «...C'est dur de garder la dynamique, mais on fait de notre mieux pour que les joueurs se présentent dans leur meilleure forme.». Et durant les entraînements aussi bien le coach Menad que le président Ghrib, venu encourager ses joueurs, insistent beaucoup en avertissant les joueurs de ne pas sous-estimer leur prochain adversaire, la JS Saoura. Mais les joueurs sont bien motivés pour garder cette dynamique de la victoire après celle très importante face à l'USMA. Lors de cette dernière victoire en championnat contre son voisin l'USMA, le MCA a réussi pour l'occasion à faire d'une pierre deux coups. Outre le fait de réduire à trois points l'écart le séparant de son adversaire du jour qui n'est autre que le leader du championnat, l'équipe a également réussi à infliger sa première défaite de la saison aux Rouge et Noir. Ainsi et après avoir été très critiqués pour leurs prestations très modestes depuis le début de la saison, lesquelles contrastent avec leurs valeurs intrinsèques, les joueurs mouloudéens ont réalisé face à l'USMA «leur meilleur match» cette saison, selon leur coach Menad. Aujourd'hui, le MCA se trouve provisoirement à la quatrième place au classement avec un total de 13 points, soit à 2 points du podium et de l'ES Sétif (3e avec 15 points), en attendant la mise à jour de son match en retard contre le MO Béjaïa.