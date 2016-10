BALLON D'OR 2016 Mahrez: "Continuer à travailler"

Premier Algérien retenu dans la liste finale des joueurs concourant pour le Ballon d'or, Riyad Mahrez poursuit sur sa lancée d'une année 2016 faste sur le plan personnel. Que de chemin parcouru pour l'enfant de Sarcelles, 25 ans, élu meilleur joueur de la Premier League 2015-2016, et qui se voit récompensé par une historique présence parmi les 30 meilleurs joueurs au monde. Une grande fierté pour l'international algérien mais pas une fin en soi. «C'est un grand honneur. Je suis fier d'être à ce niveau surtout quand on voit d'où je viens», a tenu à rappeler humblement l'Algérien. Le fin gaucher sait qu'il faut sans cesse confirmer dans ce métier et reste donc les pieds sur terre.»Mais voilà, je reste concentré. Il ne faut pas s'arrêter là, et continuer à travailler», a expliqué le meilleur joueur de Leicester depuis le début de saison.