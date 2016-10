HUGO BROOS, SÉLECTIONNEUR DU CAMEROUN "Il n'y a pas de matchs facile lors de la CAN"

Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos a estimé que les matchs ne sont généralement pas facile, lors des tournois de phases finales de la CAN 2017. «Je pense que dans des tournois pareils (phases finales), il n'y a pas de matchs ou de qualifications faciles. Toutes les équipes veulent se distinguer, sont motivées à faire une belle prestation contre le Cameroun. Donc, je vais tout faire pour que mes joueurs ne sous-estiment pas nos adversaires», a déclaré Broos dans un entretien au site Camer.be. «Il est évident que cette poule n'est pas à comparer avec celle des qualifications de la Coupe du monde Russie 2018 (Algérie, Nigeria et Zambie). Mais là se trouve le danger», a indiqué le sélectionneur des Lions indomptables, ajoutant: «déjà après le tirage, certains ont affirmé que le Gabon et nous serons au deuxième tour. Penser comme ça serait la plus grande erreur». Pour Broos, les trois adversaires du Cameroun ont aussi des chances de passer le premier tour. «Le Burkina Faso était encore en finale de la CAN il y a quelques années et la Guinée Bissau a pris quatre points sur six contre la Zambie dernièrement. C'est sur le terrain que les matchs se jouent et nous devons être conscients et rester concentrés durant tous les matchs», a-t-il averti. Le premier responsable technique du Cameroun a fixé plusieurs objectifs pour sa sélection qui commencent, tout d'abord, par une qualification au second tour (deux équipes par groupes passent seulement). «Nous devons rester modestes, mais ambitieux. Nous sommes sur le bon chemin, mais il ne faut pas brûler les étapes. Une fois le premier objectif atteint, la concentration se poursuivra sur ce qui est encore possible. Il est évident, si nous ne passons pas cette phase de poule, nous ne serons pas satisfaits», a expliqué Broos. D'autre part, le sélectionneur du Cameroun estime que le plus urgent est de mettre au point la préparation et l'organisation pour pouvoir réussir. «Certes, la CAN est un rendez-vous à ne pas rater, mais sans trop s'y focaliser. Maintenant, nous ne devons pas oublier qu'il y a encore un match très important qui nous attend contre la Zambie le 12 novembre (éliminatoires du Mondial 2018). Au niveau du groupe qui sera au Gabon, je peux juste dire que les joueurs se sélectionnent eux-mêmes. C'est-à-dire que seuls les plus méritants seront avec nous au Gabon», a-t-il tenu à conclure