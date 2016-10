IL A RETROUVÉ SA CONFIANCE Brahimi: "Je suis heureux à Porto"

Même s'il a connu un été mouvementé marqué par l'échec de son transfert à Everton et une entame de saison très délicate, l'international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi, se sent toujours à l'aise chez «les Dragons». «J'aime la ville et le club. Je suis heureux d'être ici», a déclaré Brahimi à la chaîne TV du FC Porto, en marge de la cérémonie des Golden Dragons. L'international algérien a retrouvé le sourire et la confiance après le joli but qu'il a inscrit samedi face à Arouca. C'était le Top Goal de la huitième journée du championnat portugais.