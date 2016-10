PAPE DIOUF, EX-PRÉSIDENT DE L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE "L'Algérie est la favorite pour le sacre final"

L'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, a indiqué que l'Algérie était favorite pour la victoire finale en CAN 2017. «L'Algérie avec son potentiel et avec ce qu'elle a démontré, peut être présentée comme la favorite, mais cette compétition reste une véritable bouteille d'encre si l'on se fie aux derniers résultats», a déclaré Pape Diouf dans un entretien avec l'agence de presse sénégalaise. Sur l'Algérie, Pape Diouf relève que les observateurs sont unanimes à reconnaître le «très grand potentiel» des Verts, mais le groupe algérien reste malgré tout «une équipe qui n'a rien gagné loin de ses bases». «La seule fois que cette équipe a gagné une compétition, c'était à domicile (1990)», a rappelé l'ancien président de l'OM, devenu un consultant très apprécié du paysage médiatique français. «D'ailleurs, à l'exception de l'Egypte, toutes les autres sélections du Maghreb ont le même problème, loin de leurs bases, en Afrique subsaharienne notamment», a rappelé Pape Diouf. Concernant le Sénégal, qui partage la même poule que l'Algérie, avec la Tunisie et le Zimbabwe, l'ancien reporter sportif se dit convaincu que «les regards vont changer sur cette équipe au vu de son parcours dans les éliminatoires» de la CAN 2017. «En dépit des critiques sur le fond de jeu» des Lions de la Téranga et le niveau de leurs adversaires, «il n'est pas donné à tout le monde de gagner tous ses matchs» lors des éliminatoires, a-t-il ajouté, relevant que l'équipe sénégalaise était «tombée dans un groupe difficile».