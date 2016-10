ECHEC DES NÉGOCIATIONS ENTRE LA FAF ET WILMOTS Le temps joue contre les Verts

Par Saïd MEKKI -

Les négociations entre le technicien belge Marc Wilmots et le président de la FAF, Mohamed Raouraoua n'ont pas abouti et la succession du Serbe Milovan Rajevac demeure toujours ouverte.

En effet, l'ancien sélectionneur des «Diables rouges» de la Belgique a rencontré le président de la FAF Mohamed Raouraoua à Bruxelles mais les négociations ont buté sur un différend d'ordre financier. Plusieurs noms ont été évoqués pour succéder à Rajevac dont le contrat a été résilié à l'amiable le 10 octobre dernier après seulement trois mois d'exercice à la tête des Verts, parmi lesquels le plus cité est l'entraîneur français Roland Courbis. Mais aux dernières nouvelles, le président Raouraoua aurait négocié, voire finalisé avec un coach dont le nom n'a pas été divulgué. Celui-ci devrait être annoncé lors de la prochaine réunion du bureau fédéral de la FAF, prévue ce jeudi.

Les amoureux des Verts s'impatientent et estiment même que beaucoup de temps a été perdu alors que les Verts ne sont qu'à moins de trois semaines de leur prochain match «décisif» en déplacement contre le Nigéria pour le compte de la 2eme journée des éliminatoires du groupe «B» de la Coupe du monde 2018 prévue en Russie. Or, il faut bien préciser que même si le nom du nouveau coach a été annoncé, rien ne changera pour les Verts d'ici le 12 novembre prochain date du match contre le Nigéria à Uyo dans la mesure où, le duo intérimaire Yazid Mansouri-Nabil Neghiz a la lourde tâche de convoquer les joueurs et de les suivre en vue du prochain stage des Verts dont le début est prévu le 7 novembre.

Le nouveau sélectionneur qui sera connu dans les jours qui viennent n'aura qu'à faire juste connaissance avec les joueurs tout en étant briefé par les deux intérimaires avec bien évidemment sa consultation pour annoncer le «onze» de départ contre le Nigéria. Et là, il est très important de préciser qu'en fait, même le duo intérimaire et quel que soit le nouveau coach qui sera sur le banc des Verts le 12 novembre prochain, les joueurs algériens n'ont vraiment plus «besoin de coach» dans la mesure où tous ont affiché leur volonté de ramener une victoire de ce périlleux déplacement au Nigeria.

Les Verts ont donc assuré qu'ils prendront leurs responsabilités dans la mesure où ils ont été pour beaucoup dans le départ du sélectionneur Serbe Rajevac. La dernière contre-performance concédée par les Verts à Blida face au Cameroun (1-1) dans le cadre de la 1re journée de ce (Groupe B) des qualifications de la Coupe du monde 2018 en Russie a fait trop mal. Et les joueurs doivent nécessairement se racheter pour ce semi-échec pour ne point compromettre leurs chances de qualifications au prochain Mondial dans ce groupe «B» constitué du Cameroun, du Nigeria et de la Zambie. Encore faut-il préciser que seul le premier du groupe sera qualifié au Mondial. C'est dire l'importance de ce match en déplacement pour les Verts... Pour le moment et après l'échec des négociations entre Wilmots et Raouraoua, le président de la FAF devra se tourner vers d'autres solutions de rechange, au moment où le technicien français Roland Courbis est évoqué avec insistance pour prendre les rênes de l'Equipe nationale alors qu'on annonce que le nouveau coach est déjà prêt et il ne reste plus que sa signature sur le contrat...