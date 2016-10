USM ALGER Les jours de Cavalli sont comptés

Par Bachir BOUTEBINA -

La collaboration entre les deux hommes pourrait s'achever d'ici peu

La direction usmiste est à la recherche du successeur de Jean-Michel Cavalli, et qui pourrait être un technicien français, en l'occurrence Didier Six, ou bien son compatriote Daniel Sanchez, dernier entraîneur en 2015 du Club Africain.

Après avoir réussi à renouer avec le succès, samedi dernier au stade Omar-Hamadi de Bologhine, aux dépens de la JS Kabylie, et repris les commandes de la Ligue 1 Mobilis, les Rouge et Noir de Soustara se déplaceront aujourd'hui vers la capitale des Aurès, en prévision du match prévu ce jeudi au stade Sefouhi de Batna contre le CAB. Une seconde sortie hors de la capitale du ténor algérois, et qui entrera dans le cadre du 9e round de l'actuel championnat de l'élite numéro un. Mais avant d'aller défier demain après-midi en déplacement des Cabistes plus que jamais en quête de réhabilitation chez eux, les gars de Soustara ont retrouvé leur sérénité habituelle d'avant-match, combien même les coéquipiers de l'excellent portier usmiste Mohamed Lamine Zemmamouche savent d'avance à quoi ils s'attendent dans 24h dans l'ancestral «Sefouhi» de Batna. Une fois n'est pas coutume, le coach Jean-Michel Cavalli dont le départ définitif est pratiquement imminent, a annulé la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, initialement prévue hier au stade de Bologhine. Il est donc très clair que le technicien français a fait le choix d'éviter les médias, d'autant plus que depuis la rencontre perdue par les Rouge et Noir face au Mouloudia algérois, et très proche voisin, c'est bel et bien désormais le divorce entre Cavalli et le public usmiste. Pour preuve, la direction de l'USM Alger, est aujourd'hui à la recherche du prochain successeur de Jean-Michel Cavalli, et qui pourrait être un technicien français, en l'occurrence Didier Six, ou bien son compatriote Daniel Sanchez, dernier driver en date en 2015 du Club Africain de Tunis. Il n'en demeure pas moins que c'est l'ancien sélectionneur en 2013 du Togo qui tiendrait la corde, notamment après avoir séjourné avant-hier à Alger pendant 24h, le temps d'une rencontre en tête à tête avec les frères Haddad, et au terme duquel Didier Six rendra sa réponse dans peu de temps. Il est surtout très clair que les actuels propriétaires des Rouge et Noir souhaitent recruter à tout prix un coach réellement capable de faire l'unanimité autour de lui, et surtout en mesure de mener très loin l'USMA en Ligue des champions. Mais dans l'immédiat, il y a désormais ce match de Batna que les camarades du capitaine Rabie Meftah vont devoir négocier demain contre des Batnéens du CAB dos au mur, et qui vont certainement tout faire pour faire chuter l'actuel leader, en guise de rachat auprès du public du stade Sefouhi. Une rencontre au cours de laquelle manquera une nouvelle fois le défenseur axial Khoualed, d'autant plus que le défenseur international des Rouge et Noir est toujours en soins, avec l'espoir de prendre part le 1er novembre prochain, à la très attendue finale de la Supercoupe 2016, prévue pour rappel au stade Tchaker de Blida face au MCA. Il est donc important pour les gars de Soustara de revenir demain de la capitale des Aurès avec un résultat autre qu'une défaite qui pourrait remettre de nouveau en cause l'actuel statut des Rouge et Noir en tête du championnat, et qui serait surtout très mal acceptée une fois de plus par le très exigeant public usmiste. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, les camarades de Koudri, aujourd'hui régulièrement relégué sur le banc des remplaçants par Cavalli, pratiquent souvent un jeu en dents de scie, et surtout de moins en moins convaincant, notamment sous l'ère de l'ancien sélectionneur des Verts. Il reste que la dernière victoire en date des gars de Soustara contre les Canaris du Djurdjura, a fait un bien énorme aux joueurs usmistes qui ont ainsi connu un début de semaine complètement aux antipodes que celle d'après la terrible déconvenue essuyée face au Mouloudia. Rebouh Haddad est désormais plus que jamais en quête d'un technicien à même de permettre à l'actuel patron de la Ligue 1 Mobilis, d'aller toujours plus haut, et surtout d'être ce ténor plus insatiable qu'auparavant. Prestige oblige, ce nouveau déplacement dans les Aurès constituera pour les Rouge et Noir une autre sérieuse étape de plus à franchir. Dixit un fervent supporter usmiste de longue date: «Aujourd'hui l'USM Alger ne manque de rien et possède un très fidèle public qui sait parfaitement se comporter envers les joueurs, comme cela a été le cas face à la JSK. Maintenant si Cavalli n'est pas réellement en mesure d'exploiter toutes les potentialités de cette équipe, il est préférable qu'il laisse sa place à un autre entraîneur!». En termes plus clairs, les supporters usmistes attendent désormais plus de la part des Rouge et Noir. C'est la loi à laquelle est souvent soumis un champion en titre. Les frères Haddad voient toujours plus grand pour le ténor toujours aussi cher à Soustara.