CS CONSTANTINE Paul Put attendu hier soir pour finaliser

L'entraîneur belge Paul Put est attendu hier soir à Constantine pour éventuellement s'engager avec le CS Constantine, sans coach depuis près d'un mois, a-t-on appris auprès de la direction du club de l'Ouest. Les négociations avec Paul Put ont bien avancé et il ne reste que «quelques détails à régler» pour officialiser sa venue au CSC, indique le porte-parole de la formation de la ville des «Ponts suspendus», Saïd Hamiti. Paul Put s'était illustré notamment lors de son passage à la tête de la sélection du Burkina Faso avec laquelle il s'est qualifié en finale de la CAN 2013 et également aux barrages des éliminatoires du Mondial 2014, avant de se faire éliminer par l'Algérie. Il a eu dernièrement un court passage aux commandes techniques de la sélection jordanienne, mais il avait été contraint de démissionner en raison des ses démêlés avec la justice de son pays. Les dirigeants du CSC éprouvent des difficultés énormes pour engager un nouvel entraîneur. Toutes les tentatives entreprises dans ce sens avec Roger Lemerre, Kheireddine Madoui, Adel Amrouche, entre autres, ont été vouées à l'échec. «Il est vrai, le dossier de l'entraîneur ne fait que trop durer. Il est temps de le clore définitivement», a reconnu Hamiti.