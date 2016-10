NA HUSSEIN DEY Alain Michel nouvel entraîneur

Le technicien français Alain Michel est devenu le nouvel entraîneur du NA Hussein-Dey en remplacement de Youcef Bouzidi, limogé, a-t-on appris auprès de la direction des Sang et Or. La nomination de Alain Michel intervient deux jours après le limogeage de Bouzidi à l'issue de la défaite concédée en déplacement face au MC Oran (1-0) dans le cadre de la 8e journée du championnat, un revers qui fait scotcher le Nasria à la 6e place avec 11 points. Arrivé en 2008 en Algérie pour entraîner le MC Alger, Alain Michel (68 ans) a dirigé depuis plusieurs formations au pays à l'image de la JS Saoura, la JSM Béjaïa et le CR Belouizdad. Le Nasria, finaliste malheureux de la précédente édition de la coupe d'Algérie face au MCA (1-0), représentera l'Algérie à la nouvelle formule de la Coupe arabe des clubs, dont la phase finale se tiendra en Egypte du 21 juillet au 5 août 2017.