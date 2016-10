RC RELIZANE-CR BELOUIZDAD (DEMAIN-16H) Le Rapid veut épingler le Chabab

Par Bachir BOUTEBINA -

C'est un nouveau duo technique constitué de Saber Bensmaïn et Ali Moussa, qui cochera demain le CRB à Relizane, avec l'espoir légitime de mettre fin à une longue série de défaites.

Demain après-midi, les Lions de la Mina du RCR, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1 Mobilis, accueilleront de pied ferme au stade Zouggari de Relizane, le Chabab de Belouizdad, à l'occasion d'une rencontre qui vaudra certainement le détour du côté de l'ex-Intissar. Un match qui sera d'ailleurs télévisé en direct sur le petit écran, et qui promet du spectacle sur le terrain, notamment de la part d'un Rapid dont les dernières prestations en date, ont tout simplement émerveillé bon nombre d'observateurs, et autres spécialistes en la matière.

D'ailleurs, le RC Relizane a été auteur jeudi dernier au stade Hamlaoui de Constantine, d'une très belle prestation avant d'arracher le point du nul face au CSC. Du côté des Belouizdadis, c'est par contre un Chabab qui vient de connaître une terrible crise qui a fini par avoir raison du Français Alain Michel, désormais néo-coach du NA Hussein Dey. Il faut dire que les trois déconvenues essuyées coup sur coup par les gars de Belouizdad et de Laâqiba, ont sérieusement ébranlé le CRB.

Pour cause, la dernière défaite concédée par les Chababistes au stade du 20-Août 1955, le week-end passé face à l'USMBA (0-1), a été ressentie comme un véritable séisme par le prestigieux ténor algérois. C'est donc un nouveau duo technique constitué de la paire Saber Bensmaïn- Ali Moussa, qui cochera ce vendredi le CRB à Relizane, avec l'espoir légitime de mettre fin à une longue série de défaites. Côté relizanais, le coach tunisien Moez Bouakez, ayant finalement fait le choix de continuer sa mission avec le RCR, après avoir décliné l'offre de la JSK, les camarades de l'omniprésent capitaine des Lions de la Mina, en l'occurrence le toujours très précieux défenseur axial Zidane, vont s'évertuer par faire mordre la poussière à un adversaire belouizdadi, aujourd'hui en convalescence. Il est vrai que sur le vu des dernières productions respectives des deux antagonistes du jour, le jeu du Rapid semble être actuellement plus performant que celui du Chabab. Constitué cette saison d'une pléiade de joueurs, et non des moindres, arrivés de différents horizons, le football pratiqué aujourd'hui par les Anane, Guebli, Benayad, et consorts, a redonné espoir à tous les fans du RC Relizane. En s'appuyant sur une défense qui n'a pas encaissé le moindre but, au terme de ses quatre dernières sorties, et au sein de laquelle brille de mille feux un jeune portier du nom de Bousder, le Rapid est considéré à juste titre comme une lanterne Rouge «de luxe», capable de damer le pion à n'importe quel ténor de la Ligue 1 Mobilis. Il est donc très clair qu'en cas de victoire ce ven-dredi des Lions de la Mina, le Rapid reviendrait à deux points seulement du CRB.

Les coéquipiers de Derrag et de Fahem Bouazza, ont donc vraiment intérêt à resserrer sérieusement leur jeu car le RC Relizane joue désormais la carte de l'offensive. De plus, les Vert et Blanc de la Mina n'ont plus guère le choix, sinon celui de jouer à fond toutes leurs chances. Un très beau duel à suivre ce vendredi à Relizane, et qui risque fort de relancer complètement la course dans le bas du tableau que ferme avec deux points une lanterne rouge qui n'a pas encore dit son dernier mot.

Le Chabab joue gros ce week-end, dans la capitale de la Mina où un certain Rapid local a atteint sa vitesse de croisière.