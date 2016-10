LIGUE 1 MOBILIS - 8E JOURNÉE Le leader à la conquête des Aurès

Par Bachir BOUTEBINA -

Les gars de Soustara joueront aujourd'hui à Batna dans la peau d'un ténor qui entend bien confirmer son statut actuel.

Aujourd'hui en milieu d'après-midi, le stade Sefouhi de Batna sera le théâtre privilégié de la rencontre qui mettra aux prises deux vieilles connaissance, en l'occurrence les Cabistes des Aurès et la formation usmiste de Soustara.

Un match qui entre dans le cadre de la 9ème journée de la Ligue 1 Mobilis, et qui se déroulera à guichets fermés, notamment à l'occasion de la visite de l'actuel leader du championnat numéro un de l'élite.

Les Rouge et Noir vont donc tenter de conquérir les Aurès devant un hôte batnéen qui aura certainement à coeur de contrer chez lui un adversaire algérois de premier choix, et que tous les ténors de la ligue 1 comptent bien épingler. Prestige oblige, les gars de Soustara joueront aujourd'hui à Batna dans la peau d'un ténor qui entend bien confirmer son statut actuel. Il n'en demeure pas moins qu'il faudra compter avec cette formation du CAB dont les dernières contre-performances en date, obligent désormais le néo promu batnéen à réagir au plus vite.

Les protégés du coach Rouabbah et de son actuel emblématique adjoint, en l'occurrence Salim Arribi, sont donc plus que jamais en quête d'un véritable sursaut d'orgueil. Après avoir chuté à Sétif face à l'ESS (0-2), les coéquipiers du toujours jeune et inépuisable Réda Babouche, vont devoir sortir un grand match cet après-midi, d'autant plus que les Hadj Aïssa et consorts, auront en face un sacré onze algérois qui peut faire très mal. Les Benkhemassa, Benguit, Benyahia, Meftah, et autres le portier Zemmamouche, constitueront une fois de plus les éléments de base sur lesquels misera beaucoup Jean-Michel Cavalli. Côté attaque usmiste, les Bouderbal, Beldjillali, Amir Sayoud, Meziane, et notamment le très athlétique attaquant franco-ivoirien Ghislain Guessan, devront en principe être à l'affut de la moindre occasion qui s'offrira aux Rouge et Noir. Il reste que du côté des Cabistes qui pratiquent un football très accrocheur, et parfois très tranchant, la formation usmiste risque fort de subir le jeu des Bleu et Rouge des Aurès. Le CAB qui occupe le 11e rang avec 8 points, en compagnie de la JS Kabylie, jouera aujourd'hui à Sefouhi avec la rage pour vaincre un leader usmiste dont la dernière sortie à Bologhine a sérieusement boosté le moral d'un groupe de joueurs, qui pensent déjà aussi à cette fameuse finale revanche de la Supercoupe 2016, prévue mardi prochain, 1er novembre à Tchaker de Blida contre le MCA, dernier tombeur en date des gars de Soustara. Les gars des Aurès vont-ils pouvoir à leur tour, mettre à mal un ténor qui «cafouille» parfois son football? Réponse dans quelques heures au stade Sefouhi où les Rouge et Noir n'ont plus évolué depuis des lustres. Des retrouvailles entre le CAB et l'USMA qui s'annoncent très indécises, et surtout fort disputées.