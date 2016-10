LIGUE 1 MOBILIS - 8E JOURNÉE : ASO CHLEF-JSM BÉJAÏA (DEMAIN-17H) Une belle affiche entre prétendants

Par El Bouali DJILALI -

Les Chélifiens ont l'avantage du public pour aller chercher une victoire

Après avoir passé le 3e tour régional de la coupe d'Algérie, sans éprouver des difficultés suite à sa victoire contre l'équipe d'Aïn Ouessara sur le score de trois à buts à zéro, les Chélifiens seront appelés à disputer un match d'une grande importance en championnat de Ligue 2 demain avec la réception du dauphin, à savoir la JSM Béjaïa, pour ce qui sera l'affiche de cette 8e journée. Les protégés de Younès Ifticène sont très concentrés sur ce match important contre les Béjaouis afin d'arracher les trois points et confirmer les derniers résultats positifs réalisés en championnat et en coupe d'Algérie. L'ASO Chlef, qui se trouve à la quatrième place du classement et à deux points de son adversaire du jour, vise la gagne afin d'arracher la deuxième place. Il faut dire que ce match à six points sera capital pour la suite du parcours des Rouge et Blanc en quête d'accession. Un match, a priori, qui s'annonce explosif et palpitant, vu l'enjeu de la partie entre ces deux prétendants. Ce match contre la JSMB demeure la clé pour finir la phase aller en force, puisqu'une victoire permettra aux camarades de Mellika de retrouver le podium et entamer la suite avec plus de confiance et de sérénité. Concernant la préparation du match, le staff technique de l'ASO, qui n'a pas aligné l'équipe type lors du match de coupe, laissant certains titulaires repos, tentera de piéger les protégés de Khezzar. «Les prochains matchs s'annoncent des plus ardus, notamment face à des concurrents solides et qui jouent pour accéder en Ligue 1, à commencer par le match de demain contre la JSMB. Il faudra se battre jusqu'au bout avec une grande volonté. C'est ce point, justement, qui doit être présent chez les joueurs. Pour l'heure, tout le monde est conscient de cela et les joueurs affichent une grande détermination, surtout après les bons résultats enregistrés dernièrement ce qui me laisse personnellement optimiste. On a besoin d'une victoire contre les Béjaouis pour retrouver le podium. C'est un match à six points pour nous. Il faut profiter de l'occasion qui nous est donnée de jouer chez nous et devant nos supporters pour décrocher la victoire», nous dira le buteur de l'ASO et du championnat Mellika, qui a inscrit jusque-là six buts.