LIGUE 1 MOBILIS - 8E JOURNÉE:MC ALGER-JS SAOURA (AUJOURD'HUI-17H) Le Doyen face à un sérieux test

Par Saïd MEKKI -

Séguer et ses camarades n'ont pas le droit à l'erreur à Bologhine

Les joueurs du MCA auront un véritable test à passer aujourd'hui au stade de Bologhine en recevant une coriace équipe de la JS Saoura en match comptant pour une place sur le podium.

Les deux formations ont la particularité de rester sur une victoire. Le MC Alger reste sur une belle victoire lors de son derby contre l'USM Alger à l'issue de la 6e journée alors que les joueurs du coach Menad ont vu le match de la 7e journée contre le MO Béjaïa reporté à une date ultérieure. Seulement, Menad n'a pas perdu de temps et a voulu gardé le rythme pour ses joueurs en programmant le match amical contre le CRB Dar El Beïda vendredi dernier. Quant à la JS Saoura, elle reste sur une large victoire à domicile face à l'USM El Harrach (4-1). Et ce match entre ses deux formations s'annonce des plus ouverts dans la mesure où les joueurs des deux équipes ont gagné de confiance au fil des rencontres. La preuve, c'est que les deux équipes sont trop proches au classement. Le MC Alger occupe la 4e place avec un total de 13 points et un match retard alors que la JS Saoura se retrouve à la 6e place en compagnie du NA Hussein-Dey et du DRB Tadjenanet avec un total de 11 points chacun. Donc, en cas de victoire des gars de Béchar ce soir, ils dépasseront leurs adversaires du jour les Vert et Rouge. De plus, l'équipe de la JS Saoura est bien connue pour être une formation très difficile à manier hors de ses bases. Ce qui explique pourquoi le premier responsable administratif de l'équipe des Vert et Rouge, Omar Ghrib et le premier responsable technique de l'équipe algéroise, Djamel Menad n'ont cessé depuis deux semaines d'avertir leurs joueurs pour prendre très au sérieux ce match contre la JSS. Djamel Menad redoute cette rencontre d'autant que les gars de la Saoura jouent très bien la défensive hors de leur base. Ce qui compliquerait parfaitement la tâche des joueurs de Menad pour s'exprimer, eux qui ont tendance à vouloir avoir beaucoup d'espace pour ce faire. Ce qui est fort difficile dans ce stade de Bologhine. D'autre part, la JS Saoura amorce un retour en force ces dernières semaines surtout après sa large victoire contre El Harrach la semaine passée. Les joueurs sont revigorés pour arracher un bon résultat dans ce déplacement à Bologhine. Et comme les joueurs de la JSS, Bourdim et Zaidi, sont très percutants en contre attaque, il est tout à fait normal donc que Menad avertisse ses joueurs pour être concentrés tout au long de la partie. Quant à Omar Ghrib, il est plus direct en indiquant que «Cette rencontre face à la JSS est plus importante pour moi que la Supercoupe d'Algérie, car il s'agit tout simplement d'un titre honorifique contrairement aux matchs du championnat.» avant d'ajouter que «Je ne tolérerai plus aucun échec à domicile, même si notre mission ne sera pas facile, car les équipes qui viennent à Bologhine jouent le match de la saison.» Ce qui est justement le cas de la JS Saoura faut-il bien le reconnaître. Quant aux joueurs du coach Khouda, ils seront à Bologhine sans aucune pression et surtout décidés à mettre les bâtons dans les roues des Vert et Rouge et revenir avec un bon résultat. Le match s'annonce donc des plus ouverts bien que théoriquement les Vert et Rouge aient les faveurs des pronostics avec le double avantage du terrain et du public...



Programme des matchs:

Aujourd'hui:

MCA-JSS (17h)

CAB-USMA (15h)

Demain:

RCR-CRB (16h)

OM-CSC (15h30).