AL SHAHANIA 3e but pour Tiaiba

Al Shahania s'est imposé (2-1) sur le terrain d'Al Sayliya et s'installe dans le Top 5. Le surprenant promu occupe provisoirement la 4ème place de la Qatar Stars League après avoir disputé son match de la 5ème journée. C'est l'attaquant algérien Mohamed Tiaiba qui a ouvert la marque sur penalty à la 66e, après avoir pris en force à contre-pied le portier adverse. Al Shahania mènera (0-2) suite à un but en contre avant de subir la réduction de l'écart au score, tout en parvenant à conserver un but d'écart. Avec 3 buts, Tiaiba est 10e au classement des buteurs, dominé par son compatriote Baghdad Bounedjah (Al Sadd, 6 buts).