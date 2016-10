COUPE DE LA LIGUE DE FRANCE Ounas ouvre son compteur-buts

Le néo-international algérien, Adam Ounas, a inscrit son premier but de la saison lors de la victoire en déplacement de son équipe Bordeaux face à Châteauroux (2-0), dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de la Ligue de France. Ounas a réalisé un splendide deuxième but au profit des siens dans les dernières minutes de la partie, pour mettre son équipe à l'abri d'une mauvaise surprise. L'attaquant de 19 ans avait inscrit cinq réalisations lors de ses 23 apparitions en Ligue 1 française la saison écoulée, la première pour lui avec l'équipe professionnelle des Girondins, et souhaitait, dans des récentes déclarations, débloquer rapidement son compteur-buts pour cet exercice. Ounas est pressenti pour honorer sa première convocation en équipe nationale à l'occasion du match en déplacement contre le Nigeria, le 12 novembre en cours dans le cadre de la deuxième journée des qualifications au Mondial 2018 en Russie.