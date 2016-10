LEEKENS A SIGNÉ JUSQU'À LA CAN 2019 Neghiz et Mansouri maintenus

Le nouvel entraîneur national, Georges Leekens, a signé hier un contrat s'étalant jusqu'à la CAN 2019, a indiqué la FAF sur son site internet. Leekens est arrivé la veille à Alger où il a réglé les derniers détails dans les négociations entamées avec le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, pour succéder aux commandes des Verts au Serbe Milovan Rajevac. Une fois après avoir paraphé son contrat, le coach belge «s'est tout de suite mis au travail en se réunissant avec le staff technique, médical et administratif de l'Equipe nationale qui lui a fait un état des lieux», précise la même source. L'ancien sélectionneur de Belgique va composer avec les membres du staff technique de l'ex-sélectionneur national, en l'occurrence, les deux adjoints, Nabil Neghiz et Yazid Mansouri, ainsi que l'entraîneur des gardiens Mickael Bolly, précise-t-on de même source.