POUR FAUTE GRAVE LORS DU MATCH USMA-JSK Necib suspendu jusqu'à la fin de saison

L'arbitre international, Necib Redouane, est suspendu jusqu'à la fin de la saison 2016-2017 pour une «faute grave», a indiqué le bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF), Necib avait validé un penalty jugé «imaginaire» au profit de l'USM Alger, vainqueur à domicile de la JS Kabylie (2-1), lors de la huitième journée du championnat de Ligue 1 algérienne. Le bureau fédéral, réuni jeudi à Alger, a invité la commission fédérale d'arbitrage «à sanctionner tous les dépassements et à sensibiliser les arbitres pour le respect des lois du jeu et l'éthique», a précisé un communiqué de la FAF. La même instance s'est en outre félicitée du bon déroulement, jusque-là, des championnat de Ligue 1 et 2, «mis à part certaines erreurs d'arbitrage».