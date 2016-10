RETRANSMISSION DES MATCHS DE LA CAN 2017 L'Entv toujours en négociation

L'Entreprise nationale de télévision (Entv) est toujours en négociation avec des groupes propriétaires des droits de retransmission des matchs de la CAN en 2017, a assuré Tewfik Khelladi, son directeur général qui ne cite pas ses interlocuteurs. «Vous savez que le monde du sport aujourd'hui, surtout du football, est difficile. De grands groupes ont racheté tous les droits à travers le monde entier. Certains ont racheté la CAN d'ici jusqu'en 2027, il faut qu'on discute avec eux», explique-t-il sur les ondes de la Radio nationale. «On est en train de négocier. On n'est pas encore arrivés à des résultats (...) on ne peut pas dire tous les matchs (pourraient être diffusés à travers la terrestre) mais ceux qui nous intéressent: le quart de final et la finale», ajoute-t-il en précisant que les prix doivent être «raisonnables». En 2013, la retransmission du match qualificatif Algérie-Burkina Faso a suscité une grande polémique quand l'Entreprise nationale de télévision avait accusé le groupe audiovisuel qatari de conditionner la vente des droits par l'ouverture d'un bureau à Alger.