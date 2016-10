A TROIS JOURS DE LA SUPERCOUPE 2016 L'USMA et le MCA sous tension

Par Bachir BOUTEBINA -

Soustara et Bab El Oued «pestent» aujourd'hui contre leurs siens, dans une atmosphère qui n'augure rien de bon pour l'USMA et le Mouloudia.

Avant-hier, la mine des mauvais soirs se lisaient partout sur les visages des milliers de fans usmistes, et ceux du Mouloudia, tant les deux prochains finalistes de la Supercoupe 2016, prévue pour rappel le 1er novembre au stade Tchaker de Blida, ont complètement raté leurs sorties respectives, qui coïncidaient avec l'ouverture de la 9ème journée de la Ligue 1 Mobilis. Un dernier jeudi qui avait débuté par la défaite du leader usmiste dans les Aurès, où les Rouge et Noir de Soustara sont finalement tombés de très haut face à un CA Batna complètement ressuscité, sous la houlette d'un moins «ressuscité» Hadj Aïssa, auteur d'un doublé qui aura eu raison d'un champion en titre, au demeurant maudit par le sort, après un penalty raté par Rabie Meftah. Un autre très amer revers, le second depuis le début du championnat, accueilli avec une très grande joie à Bologhine par tous les supporters du Mouloudia, où l'éternel «frère ennemi» de l'USMA, accueillait de son côté à Omar Hammadi la JS Saoura. Un MCA qui allait à son tour «piétiner» chez lui, en présence d'un public mouloudéen record, et qui allait finir par vivre une très sale fin de journée, au terme d'un match, malheureusement entaché par plusieurs incidents, notamment lorsque des supporters du Doyen, allaient carrément envahir le terrain, sous le coup de la colère. Un très piètre 0 à 0 arraché à Bologhine, par les gars de Bab El Oued, devant des Bécharis de la JS Saoura qui auraient pu l'emporter face au Mouloudia, si les Djallit et consorts n'avaient pas trouvé sur leur chemin, un portier Mouloudéen du nom de Chaâl, auteur avant-hier de plusieurs sauvetages. Un vrai miracle si le MCA n'a pas mordu la poussière à Bologhine, sur une pelouse flambant neuve, malheureusement «victime» de plusieurs centaines de jeunes «écervelés», adeptes invétérés des fumigènes, devenus légion dans nos stades de football. Le service d'ordre mobilisé avant-hier à Bologhine, a d'ailleurs été contraint d'user sérieusement de «la matraque», devant le comportement d'une horde de véritables voyous qui n'ont rien de comparable avec les vrais supporters qui acceptent souvent le résultat avec beaucoup de fair-play. Ce qui s'est encore produit jeudi dernier au cours du match MCA-JSS, n'a plus rien à voir avec le football. Même le huis clos que tout le monde déplore beaucoup, ne semble pas avoir donné les résultats tant escomptés par les actuels «gestionnaires» du championnat de l'élite. Résultat des courses: trois jours seulement avant les «retrouvailles» MCA-USMA, le courroux des supporters usmistes et ceux du Mouloudia a pris des proportions telles, que cette finale de prestige 2016, a vraiment pris un sérieux coup au moral, avant son déroulement. Soustara et Bab El Oued «pestent» aujourd'hui contre leurs siens, dans une atmosphère qui n'augure rien de bon pour l'USMA et le Mouloudia.