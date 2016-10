HANDISPORT Magpharm honore les athlètes

Par Saïd BOUCETTA -

A la faveur d'une cérémonie organisée au niveau du restaurant du Golf, complexe sportif Mohamed-Boudiaf, à Dely Ibrahim, à Alger, Magpharm a remis 70 fauteuils roulants de compétition aux clubs régionaux de l'Algérie profonde. Ce geste aidera les athlètes, notamment féminines, de la discipline handi basket à relever le défi du handicap et d'aller plus loin dans leur sport. Notons que le lot remis fait partie d'un total de 90 unités, d'une valeur totale de 900 millions de centimes, offertes à la Fédération algérienne de handisport (FAH).

Mme Chérifa Kerrar, directrice générale de Magpharm a déclaré à l'occasion de cette action de solidarité: «En temps de crise, il est naturel que le privé vienne à la rescousse et soutienne le sport algérien. C'est ainsi que nous mettons à la disposition des clubs un prototype de fauteuil de basket.» Rachid Haddad, Président de la Fédération algérienne handisport, ainsi que les présidents de clubs régionaux ont à leur tour remis un trophée à Magpharm pour ce don qui témoigne du sens élevé de responsabilité sociale dont fait preuve le laboratoire spécialisé dans la distribution et la promotion des produits de santé et de bien-être. L'on rappelle que par cette contribution destinée aux clubs sportifs, Magpharm a voulu apporter son aide au développement de la discipline handi-basket qui a donné beaucoup de satisfaction à l'Algérie à l'échelle internationale (plusieurs fois championne d'Afrique).

«Je tiens, au passage, à saluer et rendre hommage, surtout, aux athlètes handisport pour tous leurs exploits (...), des athlètes que je considère comme un exemple pour nous tous, dans l'abnégation, la volonté. Ils sont la preuve vivante du dépassement de soi», a ajouté Mme Kerrar. De son côté, Rachid Haddad a valorisé le geste de la société Magpharm, lui souhaitant la bienvenue dans le domaine de l'investissement sportif, et spécialement en handisport. «Nous remercions Magpharm et sa directrice générale pour ce geste dont la valeur est inestimable pour nos clubs qui butent depuis bien longtemps sur les problèmes de matériels sportifs spécifiques. Ces fauteuils arrivent au bon moment pour nos associations et clubs avant le début des championnats. C'est une bouffée d'oxygène que ce partenaire économique offre à nos clubs qui sont évidemment très reconnaissants», a-t-il ajouté. L'opération de remise des fauteuils handi-basket a touché 14 clubs présents sur les 18 prévus, et chaque association recevra cinq fauteuils, précise la FAH.

«C'est une première opération du genre que la fédération a réussi à concrétiser, en attendant d'autres, pourquoi pas, à l'avenir. Les fauteuils de compétition sont coûteux et ne sont pas à la portée de nos clubs et associations. Maintenant, la balle est dans leur camp, pour travailler et améliorer les performances», a expliqué le président de la FAH. Parmi les clubs bénéficiaires citons le Nadi Riadi El Biban (Bordj Bou Arréridj), Nadi Ansar Béchar pour la femme handicapée, Aurès Tahadi Batna, Nadi Ansar M'sila, Nadi Abtal Aïn Témouchent, Nadi Khoubzi Mokhtar Biskra et Ittihad Béjaïa...