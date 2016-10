LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE:NA HUSSEIN DEY-ES SÉTIF (AUJOURD'HUI-16H) Gros test pour Alain Michel

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Nahdistes parviendront-ils à chasser le doute face à l'Aigle noir?

Le duel que s'apprête à livrer dans quelques heures le NAHD face à l'ESS, est un authentique classique du championnat, et qui a souvent tenu ses promesses.

En accueillant cet-après midi au stade du 20-Août 1955 l'Entente sétifienne, pour le compte de la 9ème journée de la Ligue 1 Mobilis, qui avait pour rappel, débuté jeudi dernier par la défaite du leader usmiste dans les Aurès, et le semi-revers du MCA à Bologhine face à la JS Saoura, le Nasr d'Hussein que drive désormais Alain Michel, joue gros devant le ténor sétifien. Plus que jamais en quête de rachat, le Nasria qui a concédé deux défaites de manière consécutive en déplacement, respectivement contre l'O Médéa (1-2), puis face au MC Oran (0-1), et suite auxquelles le coach Youcef Bouzidi a rendu son tablier, le NAHD devra obligatoirement renouer aujourd'hui avec les points de la victoire, en présence d'un public nahdiste certainement très remonté contre les Sang et Or. Il est donc très clair que les dernières sorties en date complètement ratées par le Nasria, vont certainement inciter les camarades de Gasmi à réaliser un très gros match, contre un adversaire sétifien qui se présentera de son côté, cet après-midi au 20-Août 1955 avec de sérieux atouts à faire valoir. Pour preuve, les coéquipiers de Djabou sont en net progrès, et ont réalisé un sérieux bond en haut du classement, grâce notamment à leurs deux derniers succès glanés à Sétif, respectivement aux dépens du MCA et du CAB, et un match nul enregistré à Relizane contre le RCR. Il est vrai que le dernier point du nul obtenu en déplacement devant l'actuelle lanterne rouge par l'Entente, a fait grincer des dents les nombreux fans de l'ESS. Il n'en demeure pas point que les protégés du coach Amrani, pointent aujourd'hui à la 3ème place, et à quatre longueurs seulement de la première place occupée par l'USM Alger. Côté Nahdiste, l'ex-Milaha dont les compteurs sont restés bloqués à 11 points, soit 4 unités en moins que son antagoniste du jour, les camarades du revenant capitaine Bendebka et du portier Doukha dans le onze nahdiste, peuvent revenir au pied du podium. Pour ce faire, Alain Michel devra nécessairement provoquer le déclic tant attendu du côté des nombreux Nahdistes, notamment au niveau de l'attaque, où le duo Gasmi-Ouhadda constituera un sérieux danger pour l'arrière-garde ententiste. Le désormais ex-coach du CR Belouizdad, subira d'entrée un premier sérieux gros test, contre une formation sétifienne dont certains éléments comme par exemple le solide arrière international Keniche, pense réaliser cet après-midi à Alger une excellente performance, notamment si l'ESS est dans un bon jour. Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence dans les rangs sétifiens d'un attaquant comme Nadji, jouera quelque peu en défaveur des prestigieux Noir et Blanc, d'autant plus qu'en face, les Sang et Or ne manqueront pas de plusieurs atouts offensifs, à l'image du jeune et très remuant Walid Ardji. Toutefois, les El Orfi et consorts savent très bien que malgré l'absence dans le onze sétifien, du Camerounais Tam Bang, pour cause de blessure, et la méforme de Hamza Boulemdaïs, l'Entente peut s'avérer très redoutable, notamment dans ce type de confrontation. Pour cause, le duel que s'apprête à livrer dans quelques heures le NAHD face à l'ESS, est un authentique classique du championnat, et qui a souvent tenu ses promesses. Reste maintenant à savoir si la légendaire «grinta» du Nasria renaîtra dans les rangs des Sang et Or, pour damer le pion à un sacré Aigle noir Sétifien réputé pour son football souvent conquérant dans la capitale.

Un face-à-face de premier choix, à l'occasion d'une très belle affiche qui ne manquera pas de faire le plein, cet après-midi dans l'ancestral 20-Août 1955.