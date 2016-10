COUPE DE LA CAF:MO BÉJAÏA-TP MAZEMBE (FINALE ALLER CE SOIR-20H30) La Soummam retient son souffle

Par Boualem CHOUALI -

C'est aujourd'hui à partir de 20h30 au mythique stade Mustapha-Tchaker que les Vert et Noir de Yemma Gouraya ont rendez-vous avec l'Histoire à l'occasion de la manche aller de la finale de la coupe de la CAF.

Une première historique pour les Crabes qui affronteront un ogre africain, le meilleur actuellement sur le continent africain, le TP Mazembe en l'occurrence. À quelques heures de cette première manche de la finale de la coupe de la CAF, les protégés de Nacer Sendjak affichent un moral au beau fixe. Ils se déclarent concentrés, déterminés et surtout motivés par le fait que ce n'est pas chaque année qu'on dispute une finale de la CAF. C'est dire que les Crabes croient vraiment en leur belle étoile, car pour un club aussi jeune en Ligue 1 algérienne et pour sa première participation, n'a absolument rien à perdre, mais tout à gagner. A cet effet, les protégés de Nacer Sendjak, qui devront s'attendre à une véritable bataille ce soir à Blida en premier lieu avant leur déplacement en terre congolaise, doivent faire preuve de beaucoup d'engagement et de sacrifices, en se présentant sur la pelouse en véritable guerriers afin de sortir victorieux de cette première empoignade avant la deuxième manche qui s'annonce des plus difficiles. Les coéquipiers de Yaya sont conscients qu'ils sont devant une aubaine unique en son genre dans leur carrière, de remporter un sacre africain et marquer à jamais de leur empreinte l'histoire du MOB et du football algérien et inscrire par là même leurs noms en lettres d'or sur le registre de la CAF. Mieux encore, une consécration pour les gars de la Soummam permettra au MOB de se lancer dans cette même compétition pour défendre son titre, c'est dire que ça vaut vraiment la peine de tenter le coup, car les Crabes hormis cette consécration, passeront une saison à blanc sur le plan africain. Ainsi, l'équipe de Sendjak doit faire preuve de beaucoup de combativité en évitant les erreurs défensives à répétition. Ainsi, de la nécessité d'une bonne organisation du compartiment défensif capable de niveler les attaques des Congolais, il est plus que souhaitable de voir le compartiment offensif se réveiller lors de cette rencontre. Devant un adversaire qui tentera de limiter les dégâts tout en jouant ses chances à fond, les attaquants du MOB devront faire le maximum pour tenter de remporter un large succès afin de se déplacer en terre congolaise avec moins de pression. En outre, même si jouer la manche retour pour le TP Mazembe est un avantage pour ce dernier, il n'en demeure pas moins que les camarades de Ferhat veulent déjouer tous les pronostics qui donnent les Congolais favoris en cette finale. En effet, les coéquipiers du portier Chems Eddine Rahmani vont essayer de bien négocier cette première manche à domicile, en tentant de rééditer la même performance des Sétifiens, un autre club algérien, qui eux ont réussi l'exploit de remporter la prestigieuse Ligue des champions, en jouant pourtant le match aller à Sétif. C'est dire que le vent semble bien décidé à souffler en faveur des Crabes.



Les Crabes à l'assaut du stade Mustapha-Tchaker de Blida

Les inconditionnels supporters des Vert et Noir, qui marquent la scène footballistique nationale de fort belle manière depuis l'accession de leur club fétiche en Ligue 1 Mobilis, n'ont pas attendu le jour du match pour se rendre à Blida. Ils ont commencé à le faire dès mercredi dernier pour s'assurer d'avoir le fameux billet, tant la quantité réservée à la vente dans l'ex-capitale des Hammadites s'est avérée insuffisante. En effet, après les premiers supporters en petit groupe, hier c'était la grande ruée en attendant les derniers groupes d'aujourd'hui qui vont gagner la ville des Roses, par train, bus, voiture et même en moto. En effet, pour aujourd'hui samedi, la direction des transports en concertation avec la DJS, la direction des chemins de fer et les dirigeants du MOB ont arrêté tout un programme pour acheminer les supporters à Blida. Trois trains, (9h30, 10h30 et 11h30) vont assurer cette tâche en plus des bus de transport de voyageurs qui ont été autorisés à faire la navette Béjaïa- Blida, et ce, sans compter les voitures des particuliers et des jeunes qui ont pris d'assaut les agences de location de véhicules. C'est dire que les Crabes vont prendre d'assaut aujourd'hui le stade Mustapha-Tchaker de Blida pour prêter main forte, comme à chaque fois, à leur club fétiche. Une aide qui s'est toujours avérée précieuse. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au représentant du football national en cette compétition.



Les Béjaouis croisent les doigts

Disputer une finale de la coupe de la CAF pour uniquement leur quatrième année en championnat d'élite, est le rêve que caresse tout supporter, quel qu'il soit, notamment ceux appartenant à l'élite nationale. C'est désormais ce qui arrive au club le plus populaire de la Soummam. C'est pourquoi, l'opinion sportive nationale et surtout la population de la Soummam, qui n'a pas l'habitude de voir un club de leur région disputer ce genre de grands rendez-vous, croisent les doigts pour que ce dernier puisse réaliser une belle performance avant de se rendre au Congo et tenter de décrocher le premier sacre africain dans l'histoire du MOB. Le Fitb a été décalé d'une journée à Béjaïa. La décision des autorités locales, prise par le wali de Béjaïa, de décaler le coup d'envoi de la 8e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa, prouve on ne peut mieux l'importance de l'évènement dans l'excapitale des Hammadites. En effet, prévu pour aujourd'hui samedi 29 octobre 2019, comme chaque année depuis la domiciliation de ce rendez-vous international dans l'ex-capitale des Hammadites, l'ouverture de ce festival a été décalée d'une journée, soit pour demain dimanche 30 octobre, afin de permettre aux Béjaouis, mais surtout aux autorités locales de se déplacer à Blida, mais aussi de réserver les placettes publiques à la projection de ce match très attendu dans la Soummam. C'est dire que toute la Soummam retient son souffle. Un mois de salaire, prime de qualification et prime conséquente en cas de victoire. Il est vrai que la préparation physique et technico-tactique a sa grande importance pour gagner une aussi importante finale, mais, il s'avère que c'est une condition indispensable mais pas insuffisante, car la direction a aussi un grand rôle à jouer en ce sens qu'il lui appartient de mettre l'équipe dans les meilleures conditions psychologiques notamment. A cet effet, après plusieurs efforts consentis par les actionnaires qui ont mis le président Attia devant ses responsabilités, ce dernier a réagi en profitant des moyens mis à la disposition du club pour les fonds de wilaya, l'APW, l'APC ainsi que de quelques industriels de Béjaïa qui sont venus en aide au club phare de la Soummam. Outre la prime de la qualification qui sera versée aux joueurs, estimée à 120 millions de centimes, la direction du MOB a promis à ces derniers un mois de salaire pour la semaine prochaine. Une autre forte prime est aussi promise aux joueurs en cas de victoire en aller-retour, c'est-à-dire dans le cas où l'équipe remporterait la coupe de la CAF. Voilà de quoi stimuler le moral des joueurs, en prévision de la finale retour qui se jouera dans 15 jours, à Lubumbashi.



Déclarations des joueurs



Karim Yaya:

«On va représenter l'Algérie»

«Nous sommes en finale. Nous savons ce qui nous attend. Toutes les conditions sont à notre disposition pour garantir une bonne préparation dans ce centre qui offre toutes les commodités et assurer une excellente préparation. Nous allons affronter le TP Mazembe, considérée comme l'une des meilleures équipes d'Afrique. Nous attendons un soutien inconditionnel du public algérien, car nous n'allons pas représenter la ville de Béjaïa seulement, mais toute l'Algérie. La pelouse naturelle du stade de Blida nous convient. Nous avons effectué un bon stage en Tunisie sur une pelouse similaire. Inchallah, nous allons donner de la joie à notre public.»



Ismaïl Sidibé:

«Nous attendons ce match avec impatience»

«Nous avons effectué une bonne préparation à Sousse. Nous allons faire la même chose à Sidi-Moussa. L'ambiance est formidable. Nous attendons ce match avec impatience, devant une grande équipe du TP Mazembe. Nous n'allons pas aborder ce match en victime expiatoire, mais nous jouerons pour le gagner. En dépit des problèmes rencontrés jusque-là, nous avons tout fait pour aller le plus loin possible, même avec un effectif amoindri. Dieu merci, nous avons atteint la finale en réalisant de bons résultats à l'extérieur. Nous sommes décidés à confirmer notre excellent parcours.»



Faouzi Rehal:

«Une pression positive pour une grosse performance»

«Nous avons atteint la finale de la coupe de la confédération, pour la première participation du MOB à cette compétition continentale. Je pense que c'est déjà une grande satisfaction. Nous avons effectué un stage en Tunisie, durant lequel nous avons réalisé un bon travail, maintenant nous enchaînons avec un autre regroupement à Sidi Moussa qui nous permettra d'être au top le jour J. C'est vrai que nous ressentons un peu de pression, mais le fait de jouer pour les couleurs nationales nous donne encore plus de motivation pour réaliser une belle performance samedi.»



Sofiane Khadir:

«Tout donner pour rentrer dans l'Histoire»

«Nous avons atteint notre objectif en nous qualifiant pour la finale. Maintenant, il faut jouer et donner le meilleur de nous-mêmes pour rentrer dans l'histoire malgré la difficulté de la mission face à une grande équipe congolaise.»