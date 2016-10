DÉSIGNÉ POUR LA SECONDE FOIS SÉLECTIONNEUR DE L'EN Leekens saura-t-il rebooster les Verts?

Par Saïd MEKKI -

La désignation du technicien belge n'a pas fait l'unanimité dans le milieu sportif algérien

La tâche, pour ne pas dire les objectifs du coach Leekens avec les Verts, sera bien difficile, bien qu'elle ne soit pas impossible à réaliser.

Le Belge Georges Leekens qui est redevenu officiellement le nouvel entraîneur de la sélection nationale, 13 ans après l'avoir quittée ferait-il mieux qu'en 2003? Cette question est bien logique dans la mesure où il y a 13 ans, Leekens avait succédé à Rabah Madjer pour ne driver l'Algérie que durant sept matchs dont cinq amicaux de février à juillet 2003, avant d'être remercié. Leekens avait assuré son dernier match avec les Verts en déplacement face au Tchad (0-0) pour le compte des éliminatoires de la CAN 2004. Au moment où il avait pris en main la sélection nationale, c'était Hamid Zouba, alors DTN qui avait assuré l'intérim en drivant les Verts en match amical contre l'Ouganda le 25 janvier à Kampala où Leekens n'était là qu'en observateur. Et c'est contre son propre pays que Leekens avait assuré le premier match des Verts en amical perdu (3-1) en Algérie. Après avoir eu une sélection presque prête dans le groupe 1 des éliminatoires de la CAN 2012, les Verts étaient déjà qualifiés à la CAN puisqu'ils enregistraient alors 6 points avec deux matchs gagnés contre le Tchad et la Namibie avant de terminer en, tête du groupe avec 10 points suite aux deux matchs avec Leekens contre la Namibie en Algérie (1-0) et en déplacement à N'djamena contre le Tchad 0-0) où ce fut le dernier match de Leekens avec les Verts. A ce moment-là, le président de la FAF venait juste d'être élu à la tête de l'Instance fédérale algérienne. Aujourd'hui, 13 ans après, Leekens vient de quitter le club belge de Lokeren après trois défaites de rang, dont la dernière à domicile face à Osrende (2-1), mardi dernier en ouverture de la 12e journée de championnat. Il s'agissait de sa troisième expérience à la barre technique de ce club qu'il laisse à la 12e position au classement. Or, l'Algérie se trouve dans une situation bien difficile puisqu'elle vient de perdre deux précieux points pour le compte des éliminatoires du groupe «B» de la Coupe du monde contre le Cameroun alors que le Nigeria est allé battre la Zambie. Les Verts devront s'envoler le 10 novembre prochain pour le Nigeria pour disputer leur deuxième match contre cette formation où une défaite serait presque synonyme d'élimination prématurée. D'autre part, les Verts disputeront au mois de janvier prochain la phase finale de la CAN au Gabon dans un groupe bien difficile avec le Sénégal, la Tunisie et le Zimbabwe. Au niveau des sélections nationales, Georges Leekens a entraîné par deux fois la sélection nationale belge (1997-1999 puis 2010-2012). Il a également entraîné l'Algérie durant six mois en 2003 avant de quitter les Verts d'un commun accord avec la Fédération algérienne de football pour des raisons familiales. Il a enfin dirigé l'Equipe nationale de Tunisie avec laquelle il a participé au tournoi finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale avant d'être remercié par la Fédération tunisienne de football en juin de l'année 2015. Les résultats jugés «décevants» des Aigles de Carthage seraient à l'origine de cette séparation avec le Belge dont le contrat avec la FTF courait jusqu'à mars 2016. La tâche, pour ne pas dire les objectifs du coach Leekens avec les Verts, sera bien difficile, bien qu'elle ne soit pas impossible à réaliser. Le premier objectif de Leekens avec les Verts est d'atteindre au moins les demi-finales de la CAN 2017 au Gabon. Par la suite, il va falloir tenter la qualification au Mondial 2018 après les deux premiers matchs des Verts, le nul contre le Cameroun et le prochain match contre le Nigeria le 12 novembre prochain où le coach Leekens ferait la vraie connaissance avec les joueurs algériens sur le terrain d'Oyo au Nigeria où se disputera ce premier match des Verts sous l'oeil de Georges Leekens. Et c'est là que toute la question posée trouve toute sa raison d'être: Leekens ferait-il mieux avec les Verts cette fois-ci après sa très courte expérience en 2003...