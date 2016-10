CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1) Hamia rejoint Meghni en tête

L'attaquant de l'O Médéa, Mohamed Amine Hamia, a rejoint Mourad Meghni en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 après avoir signé sa cinquième réalisation cette saison lors de la victoire à domicile de son équipe face au CSC (3-2), avant-hier dans le cadre de la 9e journée. Meghni, absent de cette rencontre tout comme celle précédente, a purgé pour l'occasion sa suspension de deux matchs que lui a infligée la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, après le match gagné sur le terrain du CR Belouizdad (2-1) pour le compte de la 7e journée. Pour sa part, Mourad Benayad (RC Relizane) est resté muet pour le troisième match de rang et voit ainsi son compteur-buts bloqué à 4 réalisations, partageant la deuxième place au classement des buteurs avec Hichem Cherif (MC Oran), Rabie Meftah (USM Alger), qui a raté un penalty jeudi face au CA Batna, Hamza Zaïdi (JS Saoura) et Rachid Nadji (ES Sétif). Quatre joueurs ont signé jusque-là trois buts, à savoir, Mohamed Amine Aoudia (CS Constantine), Akram Djahnit (ES Sétif), Guessan Ghizlane et Abderrahmane Meziane (USM Alger).