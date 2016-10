ECHEC DES NÉGOCIATIONS AVEC RAOURAOUA Voilà les raisons du refus de Courbis

Décidément très prolixe, Rolland Courbis a une nouvelle fait des révélations sur les négociations qu'il a menées avec le président de la FAF Mohamed Raouraoua.

C'est l'une des raisons de la méfiance du dirigeant de la FAF envers le Marseillais, Courbis n'a pas sa langue dans la poche, et après avoir révélé les plans de Raouraoua avant la désignation de Georges Leekens, il a donné aujourd'hui des détails sur le contrat qui lui a été proposé.

Il a expliqué sur l'antenne de RMC où il intervient quatre fois par semaine, qu'on lui a proposé «un contrat de 20 mois, résiliable tous les mois!». Selon lui, une fois révélé dans la presse, ceci aurait sapé son autorité auprès des joueurs.

De plus, il affirme que le salaire proposé, qui ne dépasse pas les 90.000 euros, était a partager entre trois personnes, soit deux adjoints et lui, dont Eric Abidal.