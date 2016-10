LEEKENS ANIMERA MARDI UN POINT DE PRESSE "Je suis motivé et décidé à relever le défi"

Le nouvel entraîneur de la sélection nationale, Georges Leekens, s'est dit «motivé» pour réussir sa nouvelle mission avec les Verts, soulignant que son staff et lui sont prêts à relever le défi de qualifier l'Algérie à la Coupe du monde 2018 et réussir un bon parcours en coupe d'Afrique 2017 au Gabon. Dans une vidéo publiée avant-hier sur le site de la FAF, Leekens de retour à la barre technique de la sélection nationale après un court passage en 2003, a dit qu'il avait «une dette» vis-à-vis de tous les supporters algériens. «Je suis fier d'être une deuxième fois à la tête de la sélection algérienne. Nous avons une belle équipe, nous allons tout faire pour nous qualifier à la Coupe du monde 2018 en Russie, et réussir un joli parcours en coupe d'Afrique 2017 au Gabon», a déclaré Leekens.

«Nous avons des objectifs à atteindre, il faudra se donner à fond. Les joueurs et le staff technique sont motivés pour réussir cette mission», a-t-il ajouté. D'autre part, le nouveau sélectionneur national, Georges Leekens, animera une conférence de presse, mardi 1er Novembre 2016 à 11h à la salle des conférences du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger (stade du 5-Juillet).

La liste des joueurs algériens convoqués pour la rencontre Nigeria-Algérie du 12 novembre 2016 sera dévoilée avant le début de la conférence, a indiqué la FAF.