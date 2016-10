OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal devrait rejoindre West Ham

L'international algérien de l'OL, Rachid Ghezzal, devrait rejoindre West Ham lors du prochain mercato hivernal. C'est Football Whispers, qui fait cette révélation des manoeuvres du club londonien pour engager l'international algérien. Avec un total de 12 buts en 90 matchs sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal s'est taillé une belle cote en Angleterre où il plaît aux dirigeants de West Ham United. Selon le média spécialisé dans l'actualité des transferts en Angleterre, Ghezzal devrait arriver à Londres où il va renforcer le milieu de terrain où sont présents Dimitri Payet et Manuel Lanzini. Le joueur formé à l'Olympique Lyonnais retrouverait dans ce club anglais son compatriote Sofiane Feghouli arrivé du FC Valence et qui a joué 7 matchs avec ce club londonien. La question qui se pose est de savoir si Jean-Michel Aulas va le laisser partir en milieu de saison et si oui à combien.