OULD ALI À PROPOS DU NOUVEAU STADE DE TIZI OUZOU "Il sera livré courant 2017"

Le nouveau stade de football de 50 000 places couvertes de Tizi Ouzou, sera livré au courant de l'année 2017, a réaffirmé avant-hier sur site, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi. M. Ould Ali a relevé que depuis sa dernière visite d'inspection de ce stade en avril dernier, les travaux de réalisation avancent à une cadence «appréciable» grâce à la mobilisation et le suivi du projet par les autorités locales et centrales.

«La cadence des travaux mérite d'être un peu plus soutenue afin de pouvoir livrer ce projet fin juin 2017, tel qu'affirmé par l'entreprise qui a informé que toutes les contraintes sont levées», a-t-il précisé. Les travaux de réalisation de cette infrastructure, premier stade couvert à l'échelle nationale, ont atteint actuellement un taux de 55%, a-t-on appris sur place. Un premier lot de la charpente métallique qui composera la toiture pour couvrir les tribunes a été déjà réceptionné de Turquie, et est en cours d'installation tandis que d'autres lots sont en cours d'acheminement vers l'Algérie, a-t-on appris sur place. L'opération de pose des gradins pour les 12 bâtiments qui composent ce stade ainsi que le gros oeuvre sont achevés, a-t-on ajouté. Ce nouveau stade sera réalisé selon les normes internationales. Les plans de ce stade ont été actualisés pour être conformes aux normes 2011 en vigueur, de la Fédération internationale de football, rappelle-t-on. Ce stade sera doté d'un Système de gestion technique centralisé (Sgtc) qui assurera la bonne fonctionnalité de cette grande infrastructure, a fait savoir le responsable du bureau d'études qui a réalisé l'étude et assure le suivi des travaux de ce complexe sportif, Omar Malki. Implanté au niveau du pôle d'excellence d'Oued Fali, à la sortie ouest de la ville de Tizi-Ouzou, ce stade de football est intégré dans le projet d'un complexe sportif comportant également un stade d'athlétisme de 6500 places, un terrain de réplique en gazon naturel, un hôtel quatre étoiles, et des parkings. Ce complexe sportif, inscrit en 2005 et lancé en réalisation en 2010 a été confié pour sa réalisation au groupement d'entreprises algéro-turc Etrhb Haddad et Mapa Insaat, a été dotée d'une enveloppe financière de 37,760 milliards de DA, et affiche un taux d'avancement global de 65%.

Lors d'un point de presse animé sur site, le ministre a répondu à propos de la baptisation de ce complexe sportif qu'elle est «du ressort exclusif du président de la République, tout comme c'est le cas pour tous les grands projets, au niveau national».