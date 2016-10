USM ALGER Soustara prépare la Supercoupe à Sidi Moussa

L'USM Alger prépare au Centre technique de Sidi Moussa, la finale de la Supercoupe d'Algérie face au MC Alger, mardi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h45), a indiqué hier le club de Ligue 1 sur son site officiel. La première séance d'entraînement en vue du rendez-vous s'est déroulé hier après-midi, une aubaine pour les joueurs usmistes pour s'adapter à la pelouse en gazon naturel qui abritera la Supercoupe, estime la direction des Rouge et Noir. La contre-performance contre le CAB, la deuxième de l'équipe en l'espace de deux semaines après celle face au MCA (2-1) lors de la 7e journée, devrait cette fois-ci sonner le glas de son entraîneur français, Jean-Michel Cavalli. Dans les milieux du club de Soustara, l'on annonce «une imminente résiliation» du contrat de l'ancien sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne. C'est la deuxième fois que l'USMA et le MCA s'affrontent en finale de la Supercoupe. Leur première rencontre dans cette épreuve a eu lieu en août 2014 et a vu les Mouloudéens, détenteurs de la Coupe d'Algérie, l'emporter sur le score de 1 à 0.