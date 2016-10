ZETCHI, PRÉSIDENT DU PARADOU AC "Le fruit d'un énorme travail"

Le président du Paradou AC, Kheireddine Zetchi, s'est dit satisfait du nul ramené par son équipe de son déplacement à Boufarik (0-0), lui permettant de rester en tête du classement de la Ligue 2 et garder son invincibilité après huit journées. «Ca reste un très bon nul pour nous, au vu des conditions dans lesquelles s'est déroulée la partie. Il est vraiment très difficile de s'imposer dans un stade aussi exigu comme celui de Boufarik, où la pression a été très grande sur mes joueurs», a déclaré Zetchi, tout en remerciant au passage la direction du WAB et ses supporters pour le «très bon accueil» qu'ils ont réservé à sa formation. «Nous avons bien retenu la leçon de la saison dernière lorsque nous avions raté notre départ et cela nous a joué un mauvais tour dans la course à la montée, en dépit de notre retour en force lors de la deuxième partie de la saison, ratant de peu l'accession», a encore assuré le premier responsable du PAC. La formation entraînée depuis cet été par l'Espagnol Josep Maria Nogués ne cesse de gagner la sympathie du public sportif, grâce notamment à son jeu attrayant. Il s'agit là, selon son président, du «fruit du travail de notre académie, étant donné que l'effectif est composé dans sa majorité de joueurs issus de ce centre de formation», se réjouit-il.