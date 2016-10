RC RELIZANE Le Rapid revient en force

Par Bachir BOUTEBINA -

Le Rapid de Relizane n'a plus encaissé le moindre but au cours de ses cinq dernières sorties en date, grâce à une défense coriace.

Les Lions de la Mina portent bien leur nom actuellement, et les protégés du coach tunisien Moez Bouakez, l'ont encore confirmé avant-hier au stade Zouggari de Relizane, où le RCR a encore arraché une très précieuse victoire aux dépens du CR Belouizdad (1-0). Un seul but inscrit de la tête, trois minutes avant la pause, suite à un énième corner en faveur du Rapid, par un omniprésent Tebbi, dont les multiples incursions sur le flanc gauche de l'attaque relizanaise, ont souvent donné le tournis à une défense du Chabab, sérieusement malmenée pendant les premières 45 minutes. Le Rapid a finalement construit son dernier très précieux succès en première mi-temps, grâce à une organisation de jeu, basée essentiellement sur un plan tactique, très intelligemment mis une fois de plus en oeuvre, par un milieu de terrain extrêmement complémentaire, sous la houlette des talentueux Allag, Anane, et autres Aït Fergane. Un travail de sape sans relâche, opéré dans le domaine de la récupération rapide du ballon, suivi de nombreux mouvements offensifs, face auxquels les Belouizdadis ont souvent paré au plus pressé dans leur surface, à l'image d'un Naâmani constamment contraint d'user et d'abuser de nombreuses interventions des plus litigieuses. Le portier du Chabab, en l'occurrence l'excellent Boukacem, a sorti un grand match, avant-hier, et a permis au onze belouizdadi aligné pour la première fois par le duo Bensmaïn-Ali Moussa, de rester dans le match, notamment, lorsque le Rapid a fait le choix de gérer le score durant les 20 dernières minutes d'un match qui aura finalement tenu en haleine, un très enthousiaste et nombreux public relizanais, qui croit plus que jamais aujourd'hui au maintien du RCR. Côté CRB, les Yahia Chérif et consorts, ont malheureusement prouvé à travers ce quatrième revers d'affilée, que le ressort s'est sérieusement cassé, face à une lanterne rouge revenue en force, et qui vient d'aligner cinq matchs d'excellente facture, et sans avoir connu la moindre défaite. Mieux encore: Le Rapid de Relizane n'a plus encaissé le moindre but au cours de ses cinq dernières sorties en date, grâce à une défense composée actuellement d'un jeune keeper du nom de Bousder, et un compartiment défensif que l'on ne présente plus avec les très expérimentés Mekkaoui, Meddahi, et la paire centrale Guebli-Zidane. De l'avis même de la plupart des spécialistes, et des habituels observateurs qui analysent tous les week-ends l'actuelle Ligue 1 Mobilis, à leur tête Chaâbane Merezkane, devenu aujourd'hui consultant chez nos confrères de la Chaîne 3, le RC Relizane pratique en ce moment le meilleur jeu de l'élite une. Selon Merezkane qui ne tarit plus d'éloges sur le football pratiqué actuellement par les protégés du coach Bouakez, cette formation du RCR ne mérite nullement cette dernière place au classement, et il faudra s'attendre au meilleur de la part de cette équipe qui joue désormais avec beaucoup de cran, et pratique un jeu très plaisant à voir. Il est vrai que le Rapid est finalement revenu à un point de l'avant-dernière place, en attendant d'accueillir le prochain week-end l'USMBA. Il est surtout très clair que la nouvelle équipe dirigeante a relancé les Lions de la Mina, via un Rapid qui ne «déraille» plus depuis plusieurs semaines. L'ex-stade Intissar retrouve peu à peu le véritable visage du RC Relizane, qui vient de se relancer sérieusement dans la course du maintien en Ligue 1 Mobilis, aux dépens d'un Chabab de Belouizdad en pleine crise de confiance.