ASO CHLEF Une défaite amère qui provoque la colère

Par El Bouali DJILALI -

L'équipe de Younès Ifticène a enregistré sa première défaite à domicile depuis le début de la saison, perdant au passage cinq points sur son terrain après le match nul contre l'ASMO, et qui seront très difficiles à récupérer.

Avant-hier, les poulains de Younès Ifticène, concédant une défaite amère à domicile face à la JSMB (2-3), ont raté une belle occasion d'abord de prendre la deuxième place et ainsi de réduire l'écart de points les séparant du leader, le PAC, et confirmer au passage les derniers résultats positifs enregistrés en Ligue 2. Cela leur aurait permis de se remettre en confiance pour bien préparer la suite de leur parcours en cette phase aller. Mais le contraire s'est produit puisque les Chélifiens ont trébuché à domicile et devant leur public par une défaite très amère contre la JSMB, qui a mérité sa victoire. En effet, cette défaite est venue au mauvais moment pour les camarades de Mellika. Pour revenir à cette partie, l'entraîneur des Rouge et Blanc est aussi responsable de cette défaite, aux yeux des responsables ainsi que des supporters qui ont été très en colère suite à cet échec. Il faut dire que le coach de la JSMB, El Hadi Khezzar, a battu Ifticène sur le plan tactique et organisationnel, puisque l'équipe de Béjaïa était mieux organisée sur le terrain, malgré le but encaissé sur penalty dès l'entame du match. Les erreurs défensives des Chélifiens ont été encore une fois fatales aux partenaires de Messaoud, vu que les trois buts signés par la JSMB l'étaient sur deux penaltys et le troisième suite à une faute du défenseur Keddad qui a donné la balle à Drifel qui a inscrit le but de la victoire. L'équipe de Chlef, qui a enregistré sa première défaite à domicile depuis le début de la saison, a perdu au passage cinq points sur son terrain après le match nul contre l'ASMO, et qui seront très difficiles à récupérer. Le premier responsable de la barre technique de l'ASO se retrouve dans l'obligation d'effectuer un grand travail sur le plan psychologique et aussi apporter les correctifs nécessaires surtout en défense qui encaisse beaucoup de buts et commet des erreurs fatales. Après huit matchs disputés, l'ASO a encaissé six buts sur des penaltys. Il reste à savoir si les Chélifiens parviendront à se rattraper lors des matchs à venir et prouver que la défaite à domicile contre la JSMB n'était finalement qu'un accident de parcours. A la fin du match, les supporters de l'équipe ont manifesté leur colère, en lançant des pierres et des projectiles sur le terrain, blessant même leur capitaine Messaoud. Pis encore, à deux minutes de la fin de la partie, quelques supporters ont envahi le terrain et le match a été arrêté quelques minutes par l'arbitre, ce qui pourrait être sanctionné par le huis clos lors du prochain match.