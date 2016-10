FINALE ALLER DE LA COUPE DE LA CAF:MO BÉJAÏA 1 -TP MAZEMBE 1 Les Crabes patinent

Par Lounès MEBERBECHE -

Le but égalisateur du MOB

Les Béjaouis n'ont pas réussi à déplumer les Corbeaux du TP Mazembe, concédant un match nul, mais gardent toujours l'espoir de réaliser leur rêve africain, lors du match retour au Congo.





Stade Mustapha-Tchaker, Blida. Affluence nombreuse. Arbitrage de M. Bernard Camille, assisté de M.Petrousse et M.Adelaide (trio des Seychelles).

Buts: Bolingi (42') TP Mazembe. Yaya (66') MOB.

Avertissements: Rahmani (41'), Ben Melouka (48') MOB. Coulibaly (45') TP Mazembe.

MO Béjaïa: Rahmani, Salhi, Ben Melouka, Baouali, Khadir, Rahal, Ferhat (Belkacemi 59'), Betrongal (Yesli 85'), Athmani (Touati 74'), Sidibé, Yaya.

Entraîneur: Nacer Sendjak.

TP Mazembe: Gbohouo, Coulibaly, Congo, Issama, Sinkala, Bokadi, Luyindama (Kanda 85'), Traoré, Kalaba, Assalé, Bolongi.

Entraîneur: Hubert Velud.



Les Crabes ont bien pris les choses en main pour ce début de match, en exerçant un pressing haut sur les joueurs congolais. La première alerte pour les Vert et Noir interviendra dès la 3e minute suite au tir en force de Athmani, bien capté en deux fois par le gardien congolais Silva. Après un quart d'heure de jeu, le TP Mazembe se contente de défendre en bloc bas, en essayant de contenir les assauts des Béjaouis. Les protégés de Sendjak n'arrivent pas à déjouer la défense des Corbeaux, comme en témoigne cette incursion individuelle de Ferhat à la 18e minute, qui a réussi ses dribbles sur le flanc droit, Yaya n'arrivera pas à temps pour reprendre la passe de son partenaire. On jouait la 24e minute, lorsque le latéral droit du MOB, Khatir a failli trouver la lucarne du gardien Gbohouo suite à une passe latéral de Yaya, le tir du Béjaoui passe juste à côté du cadre. La première alerte du TP Mazembe interviendra à la 28e minute suite à un corner bien botté par Assalé, Coulibaly reprend son contrôle, son tir frôle le poteau. Après une demi-heure de jeu, celui-ci s'est concentré au milieu du terrain, face à des Congolais regroupés en défense, tandis que le rythme des Vert et Noir, en manque d'inspiration, a considérablement baissé. Rahal a raté une grosse occasion à la 36e minute, bien servi par Ferhat, l'attaquant du MOB a éliminé deux joueurs, mais n'a pas réussi à redresser son tir en face des buts. Malgré une nette domination des protégés de Sendjak, le MOB ne trouve toujours pas la solution face à la bande de Velud qui gère intelligemment cette première période. Contre toute attente, l'attaquant Assalé a réussi à prendre de vitesse la défense béjaouie à la 41e minute, le keeper Rahmani a commis l'irréparable en fauchant l'attaquant du TP. L'arbitre seychellois désigne le point de penalty qui fût transformé par Bolingi. Quelques minutes plus tard, l'arbitre Camille renvoie les deux équipes aux vestiaires. Après la pause, le MOB est revenu avec de meilleures intentions, comme en témoigne cette première alerte à la 47e minute, lorsque Yaya déborde sur le côté gauche, son tir passe juste à côté. Deux minutes plus tard, le TP a failli doubler la mise par le biais de Bolingi qui place une tête, celle-ci termine son chemin sur le poteau de Rahmani. Visiblement, les Corbeaux sont revenus avec plus de maîtrise, tandis que les Vert et Noir n'arrivent toujours pas à secouer l'arrière-garde du TP. Le capitaine des Crabes, Faouzi Yaya, a réussi un coup magistral sur coup franc direct des 25 mètres à la 66e minute, placé en pleine lucarne et qui laissa le gardien ivoirien bouche bée. Ce même Yaya, meilleur joueur du MOB, a raté une chance inouïe d'inscrire un doublé à la 72e minute suite à une faute défensive impardonnable, le numéro 10 des Crabes seul face au gardien a choisi de tirer en force sur son vis-à-vis. Après l'égalisation du MOB, le match s'est calmé et ce résultat de parité semblait arranger les deux formations.

A la 87e minute, Yaya a encore une fois laissé passer sa chance lorsqu'il prend de vitesse son adversaire, mais son tir fut détourné en corner. Les dernières minutes ne changeront rien au score de ce match qui s'achève sur un score de parité (1-1), équitable entre deux formations qui se donnent rendez-vous le 6 novembre prochain à Lubumbashi pour la seconde manche.