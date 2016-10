LIGUE 2 MOBILIS - 8E JOURNÉE:LE PAC RESTE EN TÊTE La JSMB solide dauphin

Les Pacistes maintiennent le cap pour l'instant en Ligue 2

L'exploit de la JSMB contraste avec le désarroi de l'ASO, également candidat à l'accession en Ligue 1 Mobilis et qui laisse filer trois précieux points à domicile et qui vaudront probablement cher dans le décompte final.

Le Paradou AC a conservé le leadership de la Ligue 2 Mobilis à la faveur du nul vierge qu'il a ramené avant-hier de Boufarik pour le compte de la 8e journée, au moment où la JSM Béjaïa a frappé un grand coup, en s'emparant seule de la 2e place du classement, après sa victoire (3-2) chez l'ASO Chlef. Fort de ses quatre points d'avance sur l'autre dauphin, l'USM Blida, le PAC est même assuré de conserver la tête du classement jusqu'à la prochaine journée, même en cas de victoire des Blidéens chez l'US Biskra, samedi en clôture de cette 8e journée, car ce succès, s'il venait à se réaliser, suffirait juste à ramener l'USMB à hauteur de la JSMB, ex-aequo à la 2e place. Menée au score dès la 9e minute suite à un penalty de Mellika, le club de Yemma Gouraya a trouvé les ressources physiques et morales nécessaires pour renverser la vapeur et l'emporter finalement (3-2), grâce à Ouanas (18' et 54' sp), ainsi que Drifel, ayant profité d'une erreur monumentale de la défense chélifienne pour ajouter le 3e but à la 61e minute, alors que Mamar-Youcef avait inscrit le 2e but de l'ASO à la 59e minute. L'exploit de la JSMB contraste avec le désarroi de l'ASO, également candidat à l'accession en Ligue 1 Mobilis et qui laisse filer trois précieux points à domicile et qui vaudront probablement cher dans le décompte final. A l'instar de la JSMB, le CRB Aïn Fakroun a réalisé une belle opération au cours de cette 8e journée, en allant s'imposer (1-0) chez l'Amel Boussaâda, pourtant réputé pour être difficile à manier sur son terrain. Un succès assuré par Youcef-Khodja (60') et qui permet au CRB Aïn Fakroun de se hisser à la 10e place, avec huit points, au moment où l'ABS reste 11e, avec neuf unités. Autre fait saillant de cette 8e journée, la grosse frayeur qu'a ressentie l'ASM Oran en voyant le MC El Eulma revenir à (3-2), alors qu'il menait confortablement (3-0). Le club de M'dina J'dida a en effet ouvert la marque par Oussaâd (30'), avant d'ajouter deux au-tres réalisations par Balegh (36') et Belalem (48'), mais son relâchement en fin de match a permis à la troupe de Samir Boudjaârane de revenir à 3-2, grâce notamment à Bouharbit, auteur d'un doublé (65' et 68'). Un deuxième succès pour l'ASMO en cet exercice 2016-2017, grâce auquel il se hisse à la 9e place du classement, ex-aequo avec le CRB Aïn Fakroun, avec 10 points chacun, au moment où le MCEE reste 14e, avec 5 unités. De son côté, le CA Bordj Bou Arréridj a battu le MC Saïda (2-1) grâce à Yalaoui, auteur d'un doublé aux (32' et 55' sp), alors que Zouari a réduit le score pour les visiteurs, sur penalty à la 73e. Un succès qui place les Criquets de Abdelkrim Bira à la 4e place, avec 13 points, au moment où le MC Saïda reste 12e, avec seulement sept unités.