LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE:CS CONSTANTINE Les Sanafir soufflent le chaud et le froid

Par Bachir BOUTEBINA -

Le club phare de la ville des Ponts est tombé de très haut dans le Titteri, et met fin à une excellente série qui confirme une fois de plus la fragilité devenue monnaie courante chez ce ténor constantinois

Les Clubistes de l'Antique Cirta, ont finalement perdu dans la capitale du Titteri, face à un déconcertant néo promu de l'O Médéa, un match que les Constantinois avaient cru avoir plié entre la 20ème et la 26ème minute de jeu, lorsque le CSC menait déjà 2 à 0, grâce à deux penaltys transformés avec succès, respectivement par Aoudia et Zerrara. A ce moment précis du match, le prestigieux Doyen de l'Est semblait être bien parti pour réaliser une nouvelle performance en déplacement dans les hauteurs du centre du pays. Mais les camarades de Benayada, Mellouli, et du portier Cédric, ont malheureusement appris à leur dépens, que cette formation de l'Olympique de Médéa avait beaucoup de caractère, et surtout assez de cran pour revenir dans un match. D'ailleurs, cette équipe de Médéa que drive le coach Slimani depuis la saison dernière, a la particularité d'être l'un des rares ténors de la Ligue 1 Mobilis à réagir promptement, notamment en seconde période de jeu. Pour preuve, les coéquipiers de l'omniprésent et excellent capitaine Addadi, sont devenus coutumiers de ce type de réaction qui a fini par faire plier l'échine, avant-hier, au ténor constantinois. En réduisant le score juste avant la pause, sur penalty par Banouh, l'O Médéa a effectué une seconde période de jeu presque identique à celle fournie, il y a quelques semaines auparavant à Bologhine, devant l'USM Alger. Un retour en force au niveau du score, concrétisé au tableau d'affichage, par un doublé signé Hamia, encore sur un autre penalty (52ème mn), et un but assassin obtenu 10 minutes avant la fin de la rencontre, aux dépens d'un CS Constantine, totalement désabusé et décontenancé par la tournure d'un match prolifique en buts. Au grand dam des milliers de fans des Sanafir, le club phare de la ville des Ponts est tombé de très haut dans le Titteri, et met fin à une excellente série qui confirme une fois de plus la fragilité devenue monnaie courante chez ce ténor constantinois, capable du meilleur, mais aussi du pire. Cette nouvelle défaite du CSC devant un néo promu médéen de plus en plus déconcertant, coïncide actuellement avec une sévère division apparue entre les membres de l'actuel directoire du CS Constantine, concernant le futur coach qui drivera les Sanafir. Après le refus de recruter le Belge Paul Put, c'est aujourd'hui un technicien espagnol du nom de Miguel Angel Vicario, qui serait sur le point de rejoindre le club phare de l'antique Cirta. Pendant ce temps, le CS Constantine ne gagne plus depuis l'absence de sa paire attitrée Meghni-Bezzaz. Il est donc très clair que le très prochain choc CSC-JSK se déroulera dans une semaine au stade Hamlaoui, à couteaux tirés entre les deux futurs antagonistes. L'O Médéa est passée du pire au meilleur au détriment des Sanafir.