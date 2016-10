DEMI-FINALE DE LA CAN 2017 ET QUALIFICATION AU MONDIAL 2018 Les objectifs de Leekens fixés

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF a présenté le nouveau sélectionneur aux différents staffs

Une fois qu'il a paraphé son contrat, le coach belge s'est tout de suite mis au travail en se réunissant avec le staff technique, médical et administratif de l'EN qui lui a établi un état des lieux.

Le nouvel entraîneur de la sélection nationale, le Belge Georges Leekens, qui se trouve depuis jeudi soir à Alger, prépare déjà son retour avec les Verts pour deux objectifs, à savoir la qualification aux demi-finales de la coupe d'Afrique des nations, prévue en janvier prochain au Gabon, et la qualification à la Coupe du monde 2018, prévue en Russie. Il est vrai que l'Algérie a perdu deux précieux points à domicile après le nul enregistré contre le Cameroun le 9 octobre dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida, mais cela ne change rien sur le plan mathématique puisqu'il reste encore cinq matchs et donc 15 points en jeu et tout est encore possible.

En effet, et à l'issue de la première journée des qualifications du Mondial 2018, l'Algérie occupe la deuxième place du groupe B avec le Cameroun après leur nul (1-1), devancés par le Nigeria, vainqueur en déplacement de la Zambie (2-1).

Ainsi donc la première sortie de l'entraîneur de 67 ans avec les Verts aura lieu le 12 novembre face au Nigeria à Uyo dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Il faut juste savoir également qu'une fois qu'il a paraphé son contrat, le coach belge, qui a fait un premier passage de six mois en Equipe nationale en 2003, s'est tout de suite mis au travail en se réunissant avec le staff technique, médical et administratif de l'Equipe nationale qui lui a établi un état des lieux. Ce sont donc Neghiz et Mansouri qui assurent l'intérim et qui vont devoir dresser au coach la liste exhaustive des joueurs afin de convoquer les plus en forme pour le déplacement au Nigeria prévu le 10 novembre prochain à bord d'un avion spécial de la compagnie nationale Air Algérie. Le nouveau sélectionneur national, Georges Leekens, animera une conférence de presse, ce mardi à 11h à la salle des conférences du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger (stade du 5-Juillet) au cours de laquelle il annoncera donc la liste des joueurs convoqués pour cette rencontre Nigeria-Algérie du 12 novembre 2016.

Le nouveau coach des Verts a déclaré, entre autres, que son staff et lui sont prêts à relever le défi de qualifier l'Algérie à la Coupe du monde 2018 et réussir un bon parcours en coupe d'Afrique 2017 au Gabon. Et le bon parcours au Gabon est justement de se qualifier aux demi-finales de cette compétition continentale.

A rappeler que lors de cette CAN, l'Algérie entamera cette 31e CAN 2017, prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon, face au Zimbabwe le 15 janvier à Franceville.

Lors de la 2e journée, la sélection algérienne affrontera la Tunisie le 19 janvier avant de clôturer le 1er tour contre le Sénégal (23 janvier).

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale du tournoi. Et ironie du sort, le plus grand test de Leekens serait ce match contre la Tunisie qu'il connaît parfaitement pour l'avoir drivée jusqu'au 15 juin de l'année 2015. Avec les Aigles de Carthage, il a participé à la précédente coupe d'Afrique des nations 2015 en Guinée équatoriale, mais n'a pu les emmener au-delà des quarts de finale. Il avait été éliminé aux quarts de finale contre l'équipe organisatrice du tournoi, la Guinée équatoriale. Et justement, le sort a voulu qu'en cas de qualification aux quarts de finale dans cette CAN, l'Algérie rencontrera l'un des deux premiers du groupe où figurent le pays organisateur le Gabon et le Cameroun, cette même sélection qui a contraint Feghouli et ses compatriotes au nul le 9 octobre dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Quant au prochain match contre le Nigeria, Leekens n'aura d'autre choix que de faire confiance aux membres de son staff, en l'occurrence, les deux adjoints, Nabil Neghiz et Yazid Mansouri, ainsi que l'entraîneur des gardiens Mickael Bolly qui connaissent mieux que lui les joueurs à convoquer. Ce serait donc une très bonne opportunité pour Leekens de voir en pratique les joueurs de la sélection algérienne dans un des tests les plus difficiles en déplacement devant une coriace équipe nigériane qui ne veut en aucun cas perdre son second match à domicile après avoir gagné le premier contre la Zambie lors de la première journée de ce groupe «B» du Mondial 2018.