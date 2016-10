AL SADD Hamroun buteur, Bounedjah passeur

Le club d'Al Sadd a fait match nul 3-3 chez Al Gharafa, l'occasion pour Jughurta Hamroun d'inscrire son premier but au Qatar et Bounedjah d'offrir une superbe passe à Xavi. Mené 2-0, l'ancien club de Nadir Belhadj réduit la marque par Hamroun à la 26e minute, à la réception d'une balle qui frappe la barre transversale, il aligne le gardien. Quelques minutes plus tard, sur un centre lointain, Baghdad Bounedjah contrôle de ballon de la poitrine dans la surface, fixe son adversaire avant de trouver superbement Xavi au second poteau pour l'égalisation à 2-2 (35').