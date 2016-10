CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1) Un quatuor en tête

Rachid Nadji (ES Sétif) et Abousoufiane Balegh (USM Bel-Abbès) ont rejoint Mohamed Amine Hamia (Olympique Médéa) et Mourad Meghni (CS Constantine) en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 Mobilis avec 5 buts chacun, au terme de la 9e journée disputée ce week-end. Balegh a fait parler la poudre en inscrivant un triplé lors de la victoire de son équipe face au DRB Tadjenanet (3-1), alors que Nadji a marqué le second but de l'Entente en déplacement face au NA Hussein-Dey (2-0). Meghni a purgé pour l'occasion sa suspension de deux matchs que lui a infligée la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). De son côté, Hamia, meilleur buteur de la Ligue 2 la saison dernière (14 buts) a contribué à la victoire de son équipe face au CSC (3-2) en signant un doublé. Quatre joueurs occupent conjointement la deuxième place avec 4 buts chacun: Mourad Benayad (RC Relizane), Hicham Chérif (MC Oran), Rabie Meftah (USM Alger), et Hamza Zaidi (JS Saoura). Lors du précédent exercice, le Libyen Mohamed Zaâbiya (ex-MCO) et Mohamed Tiaiba (ex-RCR) ont terminé co-meilleurs buteurs avec 13 buts chacun.