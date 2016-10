CLASSEMENT DES BUTEURS EN BELGIQUE Saâdi se fait rejoindre en tête

L'attaquant algérien du KV Courtrai, Idriss Saâdi, qui n'a plus marqué en championnat de Belgique depuis le 15 octobre 2016 s'est fait rejoindre en tête du classement des meilleurs buteurs par Teodorczyk (Anderlecht) et Karelis (Racing Genk), avec désormais huit buts chacun. Très performant lors des sept premières journées de Jupiler Ligue, l'ancien Stéphanois a longtemps dominé ce classement des meilleurs buteurs, creusant même l'écart jusqu'à trois longueurs d'avance sur son premier poursuivant, Teodorczyk d'Anderlecht. N'ayant cependant plus trouvé le chemin des filets depuis deux semaines, l'Algérien de 24 ans a fini par se faire rattraper par les plus en forme parmi ses concurrents, et qui, contrairement à lui, ont été très performants au cours des quatre dernières journées. Saâdi, passé également par Clermont foot 63 (Ligue 2 française), a rejoint le KV Courtai cet été en provenance du club britannique de Cardiff City. Deux de ses compatriotes, Sofiane Hanni (Anderlecht) et Ishak Belfodil (Standard de Liège) figurent également dans ce classement des meilleurs buteurs du championnat de Belgique. Hanni, qui n'a plus marqué depuis le 25 septembre dernier, a régressé à la 16e place, avec trois buts, alors que Belfodil se contente actuellement d'une modeste 37e position, avec seulement deux buts depuis l'entame de la saison en cours. Hanni a été sacré meilleur buteur du championnat de Belgique l'an dernier, avec 17 réalisations, sous les couleurs de son ancien club, le FC Malines.