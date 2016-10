LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE:LA JS KABYLIE ARRACHE UN MIRACULEUX NUL FACE AU MCO Les Canaris totalement en rade

Par Bachir BOUTEBINA -

La JSK continue de piétiner même à domicile, où les Canaris ont atteint chez eux le triste record de 5 matchs nuls, et dont le dernier en date y aurait grandement contribué l'arbitre Achouri, selon les dires mêmes de Belatoui.

Le club phare des Genêts a failli mordre la poussière, samedi passé au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, devant des Hamraoua du Mouloudia d'Oran qui ont longtemps cru à la victoire, avant cette fatidique 91ème minute de jeu, lorsque les Canaris égalisaient durant le temps additionnel de manière inespérée, grâce à Houari Ferhani. L'actuel arrière gauche de l'En des U 23, venait tout simplement de sortir d'un très fâcheux pas le ténor kabyle, qui avait subi le jeu durant toute la première mi-temps, pour encaisser un but oranais des plus limpides à la 25ème mn. Une ouverture du score des Hamraoua, signée par le jeune attaquant Souibaa, et qui récompensait en toute logique, un Mouloudia d'Oran plus serein que son prestigieux hôte kabyle, privé avant-hier de son fidèle public. Les protégés du coach emblématique du MCO, en l'occurrence Omar Belatoui, ont largement dominé les premières 45 minutes, tant le onze kabyle aligné par le duo Kherroubi-Gaouaoui, était comme paralysé une fois de plus à domicile. Pis, après la pause les Canaris allaient même se permettre le luxe de rater à la 60ème minute, un penalty que Rial envoyait hors de la cage du portier Natéche, sous le regard complètement dépité du président Hannachi. Le mauvais sort s'acharnait encore sur la JSK, et même lorsque les Hamraoua ont évolué à dix après l'expulsion du jeune Souibaa, les Canaris ont continué de faire preuve d'une fébrilité incroyable dans leur jeu. Ni la reconduite à la pointe de l'attaque kabyle du duo Boulaouidet-Ziaya, ni les changements effectués par Kherroubi et son adjoint n'ont pu porter les fruits tant escomptés. Il aura fallu qu'un énième rush mené avec rage par un défenseur, finisse par avoir raison d'un adversaire oranais, qui aurait pu largement revenir de Tizi-Ouzou avec la victoire. Pour cause, la JSK continue de piétiner même à domicile, où les Canaris ont atteint chez eux le triste record de 5 matchs nuls, et dont le dernier en date aurait grandement contribué l'arbitre Achouri, selon les dires mêmes de Belatoui. Il est vrai qu'en seconde période de jeu, M. Achouri s'est malheureusement distingué à son tour par un arbitrage des plus contestables, et très «contestés» par les Hamraoua, et dont l'actuel coach a mis le doigt sur un très grave et récurrent problème d'arbitrage. D'ailleurs à ce titre, l'arbitre Achouri n'en est nullement à sa première, et ses dernières décisions prises lors du match JSK-MCO, prouvent de manière incontestable, la profonde «suspicion» qui s'est généralisée aujourd'hui autour de nombreux sifflets algériens. Il n'en demeure pas moins que les week-ends se suivent et se ressemblent comme une goutte d'eau pour les Canaris du Djurdjura, malgré le départ de Kamel Mouassa. Plus personne, ni même Hannachi n'est en mesure d'expliquer ou de justifier les échecs en série du ténor Kabyle qui vient de perdre la bagatelle de 10 points à Tizi-Ouzou, et seulement une victoire après neuf journées. Un triste bilan indigne d'un club du prestige de la JS Kabylie.