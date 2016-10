CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS 2018 Quel sort pour les locaux avec Leekens?

Par Saïd MEKKI -

Le joueur local a toujours été mis sur la touche en sélection nationale

La question des joueurs locaux revient éternellement en sélection nationale et sera un débat régulier compte tenu du fait qu'elle constitue une des «critiques» que subissent les responsables du staff technique ainsi que de la FAF.

Le nouveau sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens, sera certainement, lui, le «patron technique» des joueurs locaux comme cela a été le cas ces dernières années. En effet, et pour n'évoquer que cette année, le premier stage des joueurs locaux a été effectué le 26 janvier dernier au Centre technique national de Sidi Moussa où le sélectionneur français des Verts, Christian Gourcuff, avait convoqué 24 joueurs pour un stage de préparation spécial, qui s'est tenu les 1er, 2 et 3 février derniers. A ce moment-là, faut-il bien le rappeler, la sélection des joueurs locaux ne s'est plus regroupée depuis la fin de l'année 2014. Le dernier stage des joueurs locaux cette année a eu lieu le 26 septembre dernier où le coach des Verts, le Serbe, Milovan Rajevac avait convoqué un total de 22 joueurs pour ce stage de deux jours, aux côtés desquels figure le gardien Raïs Ouahab M'Bolhi, sans club, pour qu'il puisse se préparer en conséquence avec les Verts, en prévision du prochain choc contre le Cameroun, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, en Russie. Et le lendemain de la fin du stage, le sélectionneur de l'EN A, Milovan Rajevac, a dévoilé une liste de 24 joueurs dont cinq locaux en prévision de cette rencontre contre le Cameroun au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour le compte de la première journée des qualifications de la Coupe du monde 2018 (groupe B) et qui s'est soldé par un match nul (1-). Parmi les cinq joueurs évoluant en championnat de Ligue 1 Mobilis, on enregistre la première convocation du gardien du MO Béjaïa, Chemseddine Rahmani, révélation de la saison dernière et qui a contribué largement à la qualification de son équipe en finale de la coupe de la Confédération. La liste est marquée également par le retour du capitaine de l'USM Alger Nacereddine Khoualed, tandis que le gardien Doukha est écarté. Les joueurs locaux convoqués étaient donc Malik Asselah (JS Kabylie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa), Houari Ferhani (JS Kabylie), Nacereddine Khoualed (USM Alger) et Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif). Jusqu'à présent, les joueurs locaux étaient regroupés de temps en temps en courts stages afin que le sélectionneur puisse avoir une idée sur le niveau de cette catégorie dans la perspective d'en choisir certains pour les intégrer avec les Verts. Et de plus, on évoquait aussi la possibilité de préparer le cham-pionnat d'Afrique de cette même catégorie pour acquérir ne serait-ce que de l'expérience sur les terrains africains. Or, le dernier communiqué de la FAF à l'issue de la réunion du Bureau fédéral fait état d'un groupe de travail qui a été chargé de réfléchir à une éventuelle participation algérienne à la prochaine édition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux 2018, prévu au Kenya au début de l'année 2018. La réflexion se poursuivra avec le nouveau sélectionneur et la Ligue de football professionnel «pour veiller au calendrier des championnats professionnels». Depuis le lancement du CHAN en 2009, la sélection nationale s'est qualifiée une seule fois au tournoi final. C'était lors de l'édition de 2011 au Soudan lorsque les Verts, sous la houlette de l'entraîneur Abdelhak Benchikha, avaient terminé à la 4e place. Ce qui voudrait dire que le doute est bien là pour la prochaine participation de notre sélection à cette compétition...