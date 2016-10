CLUB AFRICAIN Cinquième but de Chenihi en six journées

L'attaquant algérien, Brahim Chenihi, a inscrit son cinquième but cette saison dans le championnat de 1ère division tunisienne, lors du nul de son équipe le Club Africain face à l'ES Tunis (1-1) dans l'affiche de la 6e journée avant-hier. Mené au score depuis la 3e minute, le Club africain a égalisé grâce à Chenihi à la 19e de la partie, à laquelle ont pris part deux autres compatriotes en l'occurrence, Mokhtar Belkhiter, du côté des Clubistes et Hichem Belkaroui dans le camp de l'Espérance. Grâce à ce nul, le Club Africain préserve son fauteuil de leader du groupe B avec 13 points, devançant d'une seule unité son rival et voisin l'ES Tunis. Chenihi avait été transféré au Club Africain en juillet 2015 en provenance du MC El Eulma après la relégation de ce dernier en Ligue 2 algérienne. Il avait longtemps galéré lors de son premier exercice en Tunisie à cause de blessures à répétition. Le joueur de 26 ans n'est plus convoqué en sélection algérienne depuis juin 2015.