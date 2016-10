COUPE ARABE DES CLUBS 2017 Neuf clubs asiatiques et africains engagés au 1er tour

Neuf clubs asiatiques et africains seront engagés au tour qualificatif à la Coupe arabe des clubs, relancée après quatre années d'arrêt et dont la phase finale se déroulera du 21 juillet au 5 août 2017 en Egypte, ont rapporté avant-hier soir des médias jordaniens. Au cours d'un atelier de travail tenu à Amman (Jordanie) sous la conduite de l'Algérien Mohamed Raouraoua, président du comité d'organisation de l'épreuve, il a été procédé au tirage au sort de l'unique tour qualificatif. Le dernier classement de la Fédération internationale (FIFA) a été pris en considération pour établir le classement des formations engagées. En Asie, Al-Rifaâ (Bahreïn) sera opposé à Al-Ahd (Liban) et le vainqueur sera opposé au club palestinien d'Al-Khalil. Le club d'Al-Fandja (Oman) défiera le vainqueur de cette double confrontation. Le second billet pour la zone Asie se jouera entre Al-Djaich (Syrie) et Naft Wassat (Irak). En Afrique, le champion de Djibouti Assas Telekom défiera les Soudanais d'Al-Merreikh et le vainqueur jouera contre Tevragh Zeina (Mauritanie) pour l'unique billet qualificatif pour la phase finale. Douze clubs prendront part au tournoi final, dont le représentant algérien le NA Hussein-Dey, finaliste de la coupe d'Algérie 2015-2016, perdue face au MC Alger (1-0). La dernière Coupe arabe des clubs champions, dans son ancienne formule, avait été remportée en 2013 par l'USM Alger, vainqueur en finale des Koweïtiens d'Al-Arabi (aller 0-0, retour 3-2). La Coupe arabe avait été suspendue depuis, faute de sponsor majeur, avant que l'Union arabe de football (UAFA) ne signe avec un nouveau sponsor.