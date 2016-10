ILS NE JOUENT PLUS AU SEIN DE LEURS ÉQUIPES Ça se complique davantage pour Zeffane et Benzia

Début de saison très compliqué pour les deux jeunes internationaux algériens, Mehdi Zeffane du Stade Rennais et Yassine Benzia de Lille. Le latéral droit de Rennes a joué 75 minutes seulement en ce début de saison et le manque de compétition lui a d'ailleurs joué un mauvais lors du choc contre le Cameroun à Blida où il était dépassé sur le flanc droit de la défense algérienne. Quant à l'avant-centre du LOSC, il a joué plus que son camarade, soit 168 minutes, mais sa situation a empiré ces derniers jours au sein de son équipe. Zeffane et Benzia n'entrent plus dans les plans des entraîneurs de leurs clubs, Christian Gourcuff et Frédéric Antonetti respectivement. Zeffane, que Gourcuff titularisait avec les Verts, se retrouve désormais en troisième position au poste de latéral droit à Rennes, derrière Danzé et Cavaré qui est de retour après une longue éclipse due à des ennuis de santé. S'ils n'arrivent pas à s'imposer d'ici le mercato hivernal, ces deux jeunes produits de l'école lyonnaise auront à chercher de nouveaux clubs cet hiver et leur participation à la CAN 2017 sera sérieusement compromise. Leurs chances de figurer dans la liste des joueurs retenus pour le choc du 12 novembre prochain face au Nigeria sont très minces. L'EN a besoin de joueurs compétitifs et performants pour arracher un bon résultat en terre nigériane.