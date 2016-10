LIGUE 1 MOBILIS 10 coachs consommés en 9 journées

Après neuf journées du championnat de Ligue 1, 10 entraîneurs, dont quatre étrangers, sont déjà limogés par six clubs, à savoir Didier Gomez et Karim Khouda du CS Constantine, Adel Amrouche et Jean-Michel Cavalli de l'USM Alger, Sébastien Desabre et Salem Laoufi de la JS Saoura, Fouad Bouali et Alain Michel du CR Belouizdad, Kamel Mouassa de la JS Kabylie et Youcef Bouzidi du NA Husseïn-Dey. La palme revient bien évidemment à l'USM Alger, au CS Constantine, à la JS Saoura et au CR Belouizdad qui en sont à leur troisième coach de la saison. Si l'USMA et le CSC ont trouvé des successeurs à Jean-Michel Cavalli et Karim Khouda en optant respectivement pour le Belge Paul Put et l'Espagnol Miguel Angel Portugal Vicario, qui sont à leur première aventure dans le championnat algérien, le CRB est toujours à la recherche d'un remplaçant pour Alain Michel qui a rejoint le club voisin du NAHD. Trois entraîneurs avaient démissionné avant de revenir à de meilleurs sentiments, en l'occurrence Toufik Rouabah du CA Batna, Si Tahar Chérif El-Ouazzani de l'USM Bel Abbès et Liamine Bougherara du DRB Tadjenanet. Il est à rappeler que 41 techniciens ont été consommés durant la dernière saison 2015-2016 en Ligue 1 où la valse des entraîneurs fait encore rage.



Les changements de coachs en Ligue 1:

USMA: Amrouche, Cavalli, Put

CSC: Gomez, Khouda, Vicario

JSS: Desabre, Laoufi, Khouda

CRB: Bouali, Alain Michel,?

JSK: Mouassa, Hidoussi

NAHD: Bouzidi, Alain Michel.