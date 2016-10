SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2016:USM ALGER-MC ALGER (AUJOURD'HUI-18H45) Plus qu'une affiche de prestige

Par Bachir BOUTEBINA -

Un match au cours duquel le football de qualité risque fort d'être relégué au profit du résultat, tant une finale se gagne généralement au détriment de l'art et de la manière.

Commémoration du 1er Novembre 1954 oblige, le football national sera à l'honneur aujourd'hui au stade Tchaker de Blida, à l'occasion du déroulement de la finale de Supercoupe d'Algérie 2016. Une dixième édition finale qui mettra aux prises pour la deuxième fois depuis sa création, deux ténors Algérois, en l'occurrence le Mouloudia et l'USMA. Des retrou-vailles entre les gars de Bab El Oued et ceux de Soustara, qui interviennent quelques jours seulement après le match de championnat, remporté à huis clos sur cette même pelouse de Tchaker, par le Doyen (2-1). Il faut aussi rappeler que lors de l'édition 2013, le dernier mot était revenu au Mouloudia d'Alger aux dépens de la formation usmiste (1-0). Les Rouge et Noir sont donc plus que jamais aujourd'hui en quête de revanche sur leur éternel frère ennemi. Côté Mouloudia, on souhaite perpétuer la tradition, et surtout refaire le dernier coup en date, au terme duquel le champion en titre a succombé pour la première fois de la saison en cours. Une longue histoire de leadership, entre les deux ancestraux rivaux et proches voisins algérois, qui se retrouveront dans quelques heures dans la mythique ville des Roses, pour une finale de prestige, et que le vainqueur du jour ne manquera pas de célébrer de manière grandiose ce soir, tradition oblige. L'ancestrale «bataille d'Alger» se déroulera toutefois au terme du dernier week-end footballistique, par un très profond mécontentement de la part des deux galeries rivales du jour, tant il est vrai que les très récentes sorties respectives en date du MCA, et notamment celle de l'USMA, ont provoqué une très grande colère parmi les Mouloudéens et les Usmistes. Les gars de Soustara, qui viennent de mettre fin aux fonctions du Français Jean-Michel Cavalli que remplacera désormais le technicien belge Paul Put, ont préparé cette finale de prestige sous la conduite du trio technique Aksouh-Belkacemi-Masmoudi, avec l'espoir ô combien légitime de présenter un onze usmiste des plus déterminés. Il est vrai qu'au lendemain du dernier revers essuyé par les Rouge et Noir dans les Aurès face au CA Batna (1-2), les camarades du portier Zemmamouche, sont sérieusement mis en demeure de «sortir» aujourd'hui à Tchaker, un très gros match contre le Mouloudia. Les supporters usmistes qui se déplaceront à Blida, prient le ciel afin que les Rouge et Noir lavent leur dernier affront subi face à leur éternel rival mouloudéen. D'ailleurs, les Meftah, Koudri et consorts savent très bien ce que représente ce type de derby pour tous les Usmistes. Dans le camp du Mouloudia, c'est exactement le même son de cloche, et les Vert et Rouge de Bab El Oued qui restent de leur côté, sur un dernier semi-échec amer essuyé à Bologhine contre la JS Saoura (0-0), se sont fait sérieusement «remonter» les bretelles par le coach Djamel Menad. Tous les Mouloudéens attendent aujourd'hui à Tchaker de Blida, un MCA des grands rendez-vous, et à l'occasion duquel les coéquipiers de Mokdad se doivent de glaner une nouvelle fois ce trophée honorifique, notamment aux dépens des rivaux usmistes. Un véritable quitte ou double sur la pelouse de Tchaker de Blida, où il faudra s'attendre à suivre des débats très intenses entre les deux ténors algérois. Un match au cours duquel le football de qualité risque fort d'être relégué au profit du résultat, tant une finale se gagne généralement au détriment de l'art et de la manière. Il n'en demeure pas moins que le spectacle propre à l'ancestral USMA-MCA, sera certainement au rendez-vous dans les travées du stade Tchaker, tradition oblige. Signalons enfin que dans les rangs usmistes manquera à l'appel le jeune prometteur Benguit, pour cause de blessure, alors que son néo coéquipier Ziri Hammar, aura l'occasion de prendre part pour la première fois au mythique derby de la capitale, auquel d'ailleurs le keeper mouloudéen Fawzi Chaouchi a de fortes chances d'apparaître dans le onze du Mouloudia. Les éternels et incomparables «frères ennemis» s'apprêtent à vivre en cette date historique du 1er novembre, une Supercoupe 2016 que Bab El Oued et Soustara attendent avec une «tension» sans pareille, fierté oblige.



Paul Put s'engage deux ans avec l'USMA

La direction de l'USM Alger a annoncé avant-hier soir avoir conclu un accord avec l'entraîneur belge Paul Put qui succédera au Français, Jean-Michel Cavalli dont le contrat a été résilié quelques heures auparavant. L'ancien sélectionneur du Burkina Faso a paraphé un contrat de deux ans avec l'USM Alger, a indiqué ce club, leader actuel de la Ligue 1, sur son site officiel. Ancien sélectionneur de la Gambie et de la Jordanie, l'entraîneur Paul Put a été finaliste de la coupe d'Afrique des nations de 2013 avec le Burkina Faso, et a été sacré champion d'Afrique des moins de 17 ans avec la Gambie. Il avait failli aussi qualifier le Burkina Faso au Mondial 2014, mais il a buté sur l'Algérie dans les barrages de cette manifestation planétaire. L'entraîneur de 60 ans entamera sa mission ce vendredi, et sera présent pour assister au match de la 10e journée de la Ligue 1 face à l'USM El Harrach samedi 5 novembre au stade du 5-Juillet dans le cadre de la 10e journée du championnat, précise-t-on de même source. Il s'agit du troisième entraîneur qu'engage l'USMA, le champion d'Algérie en titre, depuis l'intersaison, après Adel Amrouche, parti trois jours avant le coup d'envoi du nouvel exercice, et Cavalli..